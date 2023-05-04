Hubble Uzay Teleskobu olağanüstü parlak galaksileri fotoğrafladı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:23

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:23

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre bu galaksiler, bir galaksinin olağanüstü düzeyde parlak merkezi bölgesini oluşturan aktif galaksi çekirdeğine (AGN) sahip.

NASA'ya göre bu aşırı parlaklığa, galaksinin kalbinde yer alan süper kütleli kara deliğe kapılan maddeler neden oluyor.

Hubble söz konusu galaksiyi, bir AGN taraması sırasında gözlemledi.

NASA, bu taramanın AGN fiziği, kara delikler, ev sahibi galaksinin yapısı ve benzeri konularda araştırma yapan gökbilimcilere kaynak olarak kullanılmak üzere, yakındaki AGN'lere ilişkin bir veri kümesi derleme amacıyla yapıldığını bildirdi.