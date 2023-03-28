Hubble'ın yeni keşfi: Uranüs neden soluklaşmaya başladı?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:00

NASA'nın Dünya yörüngesinde yer alan uzay teleskopu Hubble, 1990'da fırlatılmasından bu yana pek çok farklı olayın gözlemcisi oldu. Hubble, kuyruklu yıldızları ve asteroitleri tespit etmekten diğer gezegenlerde mevsimlerin değişimini izlemeye kadar, 30 yılı aşkın çalışma süresi boyunca çok şey gördü. Ve şimdi, Hubble'ın yakaladığı en son Uranüs görüntüleri, mavi gezegenin her zamankinden daha solgun görünmesine neden olan mevsimsel değişiklikleri gözler önüne seriyor.

EN SON KEŞİFTE URANÜS'TE HAVANIN EN KADAR AŞIRI OLABİLECEĞİ GÖSTERİLİYOR

Chip'te yer alan habere göre Uranüs'ün Güneş'in etrafındaki yörüngesini tamamlaması yaklaşık 84 yıl sürdüğünden dolayı mevsim değişiklikleri oldukça yavaş gerçekleşiyor. Ancak, Uranüs'ün yana yatmış olmasından kaynaklanan garip yönelimi nedeniyle bu değişiklikler gerçekleştiğinde etkisi oldukça büyük olabiliyor. Hubble'ın Uranüs görüntülerinden oluşan en son koleksiyon, garip gezegende havanın ne kadar aşırı olabileceğinin bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Hubble ekibinin paylaştığı ilk Uranüs fotoğrafı, gezegenin kuzey yarımkürede ilkbahar ekinoksunu yaşamasından yedi yıl sonra, 2014 yılında çekildi. Bu görüntüde, gezegen kuzey yarımkürede görünen metan buz kristali bulutları ile birden fazla fırtınayı gösteren soluk mavi renge sahip. Ayrıca çevresindeki halkalar da büyümeye başlıyordu.

Hubble'ın 2022'de çektiği yeni Uranüs fotoğrafında, mavi gezegenin kuzey yarımküresinin bir kısmında büyük, soluk bir pus görülüyor. Hubble ekibi, bu solgunluğun kalınlaşmış bir fotokimyasal pus olduğunu ve gezegenin kuzey kutbunu gösterdiğini belirtiyor. Bu sınır boyunca birkaç fırtına da görülebiliyor.

Bu tuhaf gezegen hakkında halen bilmediğimiz çok şey var. Hubble'ın gözlemleri ve Uranüs görüntüleri daha fazla veri sağlasa da, bu gezegenin davranışlarını ve yaşadıklarını gerçekten anlamak için atmosferine bir uzay aracı yerleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden pek çok astronom, Uranüs'e sondalar gönderilmesi için uzay ajanslarına istekte bulunuyor.