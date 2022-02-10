Hyundai ve Kia, yangın riski nedeniyle araçlarını geri çağırıyor

10 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Hyundai ve Kia olası yangın riskine karşı bazı model araçlarını geri çağıracak. İki Koreli otomobil üreticisinin geri çağırmaları, son altı yıldır şirketleri rahatsız eden uzun bir dizi yangın ve motor arızası probleminden bir diğeri. Bu sefer sorun, kilitlenmeyen fren kontrol modülünde elektrik kısa devresine neden olabilecek kirlilik. Bu kirlilik, araçlar sürülürken veya park halindeyken yangın riskini arttırıyor.

ABD güvenlik düzenleyicileri tarafından salı günü yayınlanan belgeler, araç sahiplerinin onarımlar yapılana kadar araçları yapıların dışına ve dışına park etmesi gerektiğini söylüyor.

Hyundai, 5 Nisan'dan itibaren bildirim mektupları gönderecek ve Kia bunları 31 Mart'ta gönderecek. Bayiler sigorta değişikliği yapacak. Ayrıca Hyundai bayileri kontrol modüllerini inceleyecek ve gerekirse değiştirecektir.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araç sahiplerinin www.nhtsa.gov adresine gidip otomobillerinin geri çağrıldığını görmek için 17 haneli araç kimlik numaralarını girebileceklerini söylüyor.

Kia'dan geri çağırılan araçlar 2014'ten 2016'ya kadar belirli Kia Sportage SUV'ları ve 2016'dan 2018'e kadar K900 sedanları, Hyundai'lerden ise, 2016'dan 2018'e kadar olan Santa Fe SUV'leri, 2017 ve 2018 Santa Fe Sports'u, 2019 Santa Fe XL ile 2014 ve 2015 Tucson SUV'larını içeriyor.

