İki astronot neden uzayda mahsur kaldı?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:35

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:35

Boeing’in yeni CST-100 Starliner uzay aracını test eden iki NASA astronotu, yaşadıkları teknik sorunlar nedeniyle Dünya’dan 400 km yukarıda, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kaldı.

Astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore, Boeing Starliner kapsülünün 5 Haziran’da Florida Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan fırlatılmasının ardından 13 Haziran’da Dünya’ya dönmeyi planlıyordu. Ancak Starliner, 5 Haziran’daki fırlatmadan önce bile çeşitli sorunlarla karşılaştı. Bir önceki fırlatma denemesi, 1 Haziran’da yer kontrol bilgisayarının performans sorunu nedeniyle son anda iptal edilmişti.

YOLCULUK 25 SAAT SÜRDÜ

25 saat süren Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğu sırasında, uzay aracı birkaç helyum sızıntısı ve arızalı bir itici roketle karşılaştı. 6 Haziran’da ISS’e varıp yanaşmaya çalışırken, 28 iticiden dördü daha arızalandı ve geminin varışı gecikti.

Bir Boeing sözcüsüne göre, daha önce arızalanan beş iticiden dördü artık normal çalışıyor. Sözcü, “Bu, 27 iticiden yalnızca birinin şu anda çevrimdışı olduğu anlamına geliyor. Bu, dönüş misyonu için bir sorun teşkil etmiyor” diye ekledi.

MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR KİMLER?

Sunita “Suni” Williams, 1998 yılında NASA’ya katılan bir Amerikan astronot ve ABD Donanma subayı. Williams, ilk uzay uçuşunu 2006 yılında Uzay Mekiği Discovery (STS-116) ile gerçekleştirdi ve ISS’deki elektrik üreten güneş paneli sistemlerini hizmete soktu.

Mayıs 2012’deki ikinci görevi, ISS’de yeni bir mikro uydu yerleştirme sistemini test etmeyi içeriyordu. 2015 yılında NASA’nın Ticari Mürettebat Programı için eğitim alan ilk astronotlardan biri oldu.

Barry “Butch” Wilmore, Kasım 2009’da Uzay Mekiği Atlantis ile ISS’e yedek parça teslim etmek için uçtu ve 2014-2015 yılları arasında ISS’in komutanı olarak görev yaptı. İlk uzay uçuşunu Atlantis (STS-129) ile Kasım 2009’da gerçekleştirdi ve 2014 yılında Expedition 41’in uçuş mühendisi olarak görev yaptı.

BOEING NE YAPIYOR?

NASA ve Boeing, astronotların ISS’de geçirdikleri ekstra zamanı, Starliner’ın 6 Haziran’da ISS’e yanaşma girişimini bozan iticilerle ilgili sorunları daha fazla değerlendirmek için kullanıyor. NASA’ya göre, Starliner ISS’de 45 gün, yedek sistemi kullanarak ise en fazla 72 gün kalabilir.

NASA, dönüş için Temmuz ayı başlarını hedeflediklerini belirtti. NASA’nın Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, “Verilerin kararlarımızı yönlendirmesine izin veriyoruz ve küçük helyum sistemi sızıntılarını ve itici performansını yönetmekle ilgili kararlarımızı dikkatlice alıyoruz” dedi.