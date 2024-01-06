İki gezegenin gerçek renkleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:15

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:15

Gerçekte iki gezegenin açık mavi-yeşil olduğu anlaşıldı.

AA'nın İngiliz medyasından alıntıladığı haberde, İngiliz gökbilimciler Neptün ve Uranüs'ün gerçek renklerinin, kaynaklarda sıkça betimlendiği gibi koyu mavi ve açık yeşil olmadığını açıklıyor. Gerçekleşirilen araştırmada, iki gezegenin açık mavi-yeşil olduğu anlaşıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, inceleme Neptün'deki ince pus tabakasının gezegen atmosferine soluk mavi bir ton kattığı ve Uranüs'ün kutuplarından birinin Güneş'e dönük olduğu yaz ve kış mevsimlerinde daha yeşil göründüğünü açığa çıkardı.

URANÜS VE NEPTÜN'ÜN İSİMLERİ NEREDEN GELİYOR?

Güneş’e uzaklık açısından yedinci sırada yer alan Uranüs, 1781 yılında William Herschel tarafından bulundu. İsmini bir Yunan tanrısından almış olan Uranüs, Yunan mitolojisinde göklerin ve cennetin koruyucusu anlamına geliyor.

Neptün, Dünya’ya dolayısıyla Güneş’e de en uzak gezegenlerden biri. Güneş Sistemi’nin sekizinci gezegeni olan Neptün’ün katı yüzeyi bulunmuyor. Gezegenin dış katmanı genel olarak hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Gaz gezegenler sınıfında yer alan bu gezegen, farklı yapısından ötürü buz devi olarak da biliniyor. Gezegenin adı Roma mitolojisindeki deniz tanrısı olan Neptün'den geliyor.