İklim değişikliği: BM'den "Dünya yanlış yolda ilerliyor" uyarısı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 09:14

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Birleşmiş Milletler (BM), Dünya'nın iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin verdiği tüm sözlere karşın tehlike düzeyde ısınmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

BM'nin yayımladığı ve bilim insanlarının 100'den fazla ülkenin iklim değişikliği ile mücadele planlarını değerlendiren rapora göre, Dünya yanlış yolda ilerliyor.

Bilim insanları, küresel ısınmanın en şiddetli etkilerinden kaçınmak için 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 45 azaltmamız gerektiğini söylüyor.

BM'nin yeni raporu ise, bu zaman aralığında karbon salımının yüzde 16 artacağına işaret ediyor.

Bu da sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin 2.7 santigrat derece üzerine çıkacağı anlamına geliyor.

GUTERRES'DEN 'FELAKET' UYARISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu düzeyde bir sıcaklık artışının dünyanın "felakete" sürüklenmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

BM'nin iklim değişikliğinden sorumlu genel sekreteri Patricia Espinosa da, karbon salımında öngörülen yüzde 16'lık artışın "büyük bir kaygı yarattığını" söyledi.

Espinosa, bu artışın "özellikle de iklim değişikliğinin en ciddi sonuçlarına karşı en savunmasız olan ülkeleri" korumak için bilim insanlarının yaptığı çağrılar ile ciddi bir tezat yarattığına dikkat çekti.

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BM'nin son uyarısı İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek COP26 iklim konferansına yaklaşık 6 hafta kala geldi.

İklim konferansının temel hedefi, ülkeleri karbon salımında kesintiye gitmeleri için ikna ederek küresel sıcaklık artışının önüne geçmek.

Paris Anlaşması'na göre ülkeler her beş yılda bir Ulusal Katkıları'nda geliştirme yapmalı.

Ancak BM raporunda bilim insanları, anlaşmaya imza atan 191 ülkeden yalnız 113'ünün eylem planında ilerleme kaydedildiğini vurguluyor.

BBC

'TÜRKİYE DAHİL SALIMIN YÜZDE 33'ÜNDEN SORUMLU 4 ÜLKE EYLEM PLANINI GÜNCELLEMEDİ'

İklim değişikliğiyle ilgili bilimsel analizler yapan Climate Action Tracker, G20 ülkeleri arasında İngiltere ve ABD dahil birkaç ülke dışında karbon salımı hedeflerini güçlendiren çok az ülke olduğu uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve sivil toplum kuruluşu Climate Analytics'in ortak raporunda, dünyadaki sera gazı salımının yüzde 33'ünden sorumlu olan Türkiye, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın halen güncellenmiş eylem planlarını sunmadığına dikkat çekildi.

Ortak rapora göre Avustralya ve Endonezya halen 2015'teki ile aynı karbon salımı azaltım hedeflerine göre hareket ediyor. Brezilya, Meksika ve Rusya'da ise karbon salımı azalmadığı gibi aksine arttı.

Karbon salımındaki artış en çok deniz seviyelerinin yükselmesi ve aşırı sıcaklıklar ve kuraklıklara savunmasız olan yoksul ülkeleri etkiliyor.

Dünyada en çok karbon salımına neden olan ülke olan Çin'in Glasgow'da yapılacak iklim konferansı sonrası eylem planını gözden geçirmesi umuluyor.