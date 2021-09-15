Rapor: Birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalıyor
İklim Eylem Takipçisi (Climate Action Tracker) tarafından yayımlanan bir rapor, birçok ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında yetersiz kaldığını ortaya koydu.
Rapora göre, emisyonları azaltma ve küresel ısınma eşiği olan 1,5 santigrat derecenin altında kalınması için gerekli önlemleri alan tek ülkenin, Afrika'da yer alan Gambiya olduğu belirtildi.
Birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında kabul edilen hedefi karşılamak için gerekli önlemleri almadığı kaydedilen raporda, gelişmiş ekonomilerden sadece İngiltere'nin 1,5 santigrat derece hedefini karşılamak ve gezegenin ısınmasının kötü etkilerinden kaçınmak için yeterli olanı yapmaya yakın olduğu ifade edildi.
ABD, Avrupa Birliği, Almanya ve Japonya'nın çabalarının "yetersiz" olduğu belirten raporda; 1,5 santigrat derece hedefi için küresel emisyonların 2030'a kadar neredeyse yarıya inmesi gerektiği vurgulandı.
12 Aralık 2015'te, 195 ülke tehlikeli boyutlara ulaşan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti.
Yasal bağlayıcılığı olan ilk evrensel anlaşma, 22 Nisan 2016'da imzaya açıldı, 55 ülkenin onayının ardından 4 Kasım 2016'da da yürürlüğe girdi.
Anlaşmada küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması ve dünya genelinde karbon emisyonunun 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar ise sıfıra indirilmesi hedefleniyor.
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