İklim krizinin diğer yönü: Süper bilgisayarlar da tehdit altında!

13 Ekim 2022 Perşembe, 15:35

Küresel ısınmanın etkilerini konuşurken, canlıların yaşamını etkileyecek olumsuz hava koşulları, beslenme şekillerinin başta olmak üzere pek çok değişikliğin olacağını da konuşuyoruz. Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre sıcaklıklardaki ani yükseliş başta teknoloji olmak üzere pek çok çalışma alanını etkileyecek. Bunlardan biri de 'süper bilgisayarlar' olacak.

Giderek artan yoğun sıcaklık dalgası, orman yangınlarını tetikliyor ve kuraklığa neden oluyor. Haliyle maliyetler değişiyor ve cihazları soğutmak için harcanan enerjinin de artmasına neden oluyor. Berkeley Ulusal Laboratuvarı, Ulusal Enerji Araştırmaları Bilimsel Hesaplama Merkezi, 2018 yılında yaşanan kuraklık sırasında süper bilgisayarları soğutma konusunda sorunlar yaşadı.

Science üzerinden yayımlanan makalede detaylarıyla açıklanan olay sonrası küresel ısınmanın 'teknolojiye olan etkisini' daha çok tartıştıklarını aktaran araştırmacılar, iklim değişikliğinin olumsuz koşullarını hem yüksek enerji ihtiyacının olması hem de devasa veri merkezlerinin devamlı çalışması için gerekli olan soğutma sistemlerine olan ihtiyaç sebebiyle 'sıcaklık koşulları arttıkça süper bilgisayarların da çalışmasının zorlaştığını' belirtiyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TEHDİT ETTİĞİ PEK ÇOK DEĞİŞKEN VAR

İklim değişikliğinin bir diğer tehdit ettiği şey ise ‘elektrik’ ve sonucunda yaşanacak kesintilerin doğuracağı olumsuzluklar. Yüksek enerji harcayan tesisler artan sıcaklıklara karşı daha fazla güç harcayacağı için kullandığı enerjinin miktarı artacak. Bu ise elektrik kesintilerine neden olabileceği gibi aynı zamanda yüksek sıcaklık sebebiyle tesislerde çıkabilecek olası yangınların sayısını da artıracak.

Bir diğer yandan bu ihtiyaca ek olarak kuraklık devam ettikçe ‘su’ kullanımı da artacak. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı (LANL) yöneticisi Jason Hick, on yıl önce New Mexico'daki laboratuvarının süper bilgisayarlarının belediyesinin sunduğu 'değerli musluk suyu' yerine geri dönüştürülmüş atık suyu kullanabilmesi için su arıtma tesislerine yatırım yaptığını aktarıyor.

Kuraklık ve önlenemeyen yükselen sıcaklıklar başlıca tehdit olsa da Japonya'nın Kobe kentindeki yüksek performanslı bilgi işlem(HPC) tesisi, küresel ısınmayla daha da yoğunlaşması beklenen fırtınalar nedeniyle elektrik kesintileriyle mücadele etmek zorunda.

Uzmanlara göre küresel ısınmaya karşılık geleceğin süper bilgisayarlarının, kötü hava koşulları sırasında performansını, soğutma kapasitesini ve güç ihtiyacını azaltacak şekilde inşa edilmesi gerekiyor.