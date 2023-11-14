İlginç keşif; burun deliklerinin ikisi farklı şekilde koku alıyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:52

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:52

Hakemli dergi Current Biology'de 3 Kasım'da yayınlanan makaleye göre beyin, her bir burun deliğinden giren kokuları ayrı ayrı işleme ve bunları bir bütün halinde sentezleme yeteneğine sahip.

Pensilvanya Üniversitesi, Barrow Nöroloji Enstitüsü ve Ohio State Üniversitesinden araştırmacılar çalışmalarında, beyinlerine elektrot yerleştirdikleri 10 epilepsi hastasını incelediler.

Independent Türkçe'de yer alan ayrıntılarda her denemede üç farklı kokudan biri ve temiz hava burun deliğinden birine ya da her ikisine birden aynı anda üflendi.

Birkaç saniye sonra katılımcılardan hangi kokuyu hangi burun deliğinden aldıklarını söylemeleri istendi.

Araştırmacılar aynı anda, elektrotlar aracılığıyla beyin hareketlerini kaydetti.

Deneyin sonunda, her burun deliğine aynı koku peş peşe verildiğinde beyin aktivitelerinin benzer ancak aynı olmadığı görüldü.

Bu durum, her iki deliğin bir nebze olsun birbirinden bağımsız hareket ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan burun deliklerinden aynı anda koku alındığı zaman da beyinde iki farklı aktivite görüldü.

Aralarındaki süre çok kısaydı fakat araştırmacılar, bu durumun da burun derinliklerinin her zaman uyumlu olmadığına da işaret ettiğini söyledi.

İKİSİ BİRDEN DAHA İYİ ÇALIŞIYOR

Aynı gözler ve kulaklarda olduğu gibi iki burun deliğine sahip olmanın faydalı olduğu gerçeği yadsınamaz.

Kokuları tanımak ve daha hızlı tespit etmek söz konusu olduğunda iki burun deliğinin daha iyi performans sağladığı görüldü.

Araştırmacılar çalışmalarında, "İki burun deliğinden gelen koku bilgisi, insanın piriform korteksinde geçici olarak ayrılıyor" dedi.

Bilim insanlarına göre koku algılama süreçlerini daha iyi anlamak, nöroloji ve sinir bilim alanındaki çalışmalara da önemli katkılar sunabilir.