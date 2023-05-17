İlginç vaka: Başından vurulan hasta, dünyayı ters görmeye başladı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 08:45

Güncelleme: 17.05.2023 - 08:45

25 yaşında bir erkek olan Hasta M, İspanya İç Savaşı'nda Valensiya cephesinde savaşırken kafasından bir mermi geçmişti. Cumhuriyetçilerin safında savaşan asker, bu olaydan iki hafta sonra kendine geldiğinde şoke edici bir değişiklik yaşamıştı: Dünyayı tersten görüyordu.

Gerçekten de Hasta M, belirli bir pozisyondayken insanları ve nesneleri baş aşağı görmeye başlamıştı.

Öte yandan hasta, mucizevi bir şekilde operasyona veya özel bakıma ihtiyaç duymadan hayatta kaldı.

YAPILAN YENİ ÇALIŞMA İNSAN BEYNİNİN İŞLEYİŞİNE IŞIK TUTABİLİR

Hastayla ilgilenen 28 yaşındaki genç doktor Justo Gonzalo, Hasta M adını verdiği benzersiz vakanın insan beyninin işleyişini aydınlatabileceğini daha o zamanlar fark etmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığı ve kısa süre önce bilimsel dergi Neurologia'da yayımlanan yeni çalışmada Hasta M'ye dair ortaya atılmış bilimsel teoriler ve vaka raporlarında kayda geçen semptomlar bir araya toplandı.

Buna göre Hasta M'nin vücudu herhangi bir hareket olmaksızın dinlendiği sırada gözleri yeşilimsi bir renk tonuyla görmeye başlıyordu. Aynı zamanda nesneler ters görünüyordu.

Bunun yanı sıra işitsel ve dokunsal algıları da ters çevrilmişti. Yani Hasta M, duyduğu seslerin ve hissettiği dokunuşları, geldikleri yerin tersi yönde algılıyordu.

Hem normal hem de ters pozisyonda harfleri ve sayıları okuyabilmesi de doktorları şoka uğratmıştı. Örneğin yıllar sonra Gonzalo'nun kızı İsabel Gonzalo da Hasta M'yle tanışmıştı.

Yeni çalışmanın da yazarları arasında yer alan, Madrid Complutense Üniversitesi'nde fizikçi ve fahri profesör Isabel Gonzalo şöyle diyor:

M, zamanı öğrenmek istediğinde kol saatine herhangi bir yönden bakıp saati okuyabiliyordu.

Justo Gonzalo, Hasta M'yi ve beyin yaralanmasından mustarip diğer askerleri incelerken, beyin hasarının etkilerinin yaralanmanın boyutuna ve konumuna bağlı olduğunu öne sürerek üç sendrom tanımlamıştı:

Merkezi sendrom: Birden çok duyuda kesintilere neden oluyordu.

Parasantral sendrom: Merkezi sendroma benziyordu ama etkileri eşit dağılmamıştı.

Marjinal sendrom: Belirli duyularla ilgili beyin yollarını etkiliyordu.

Yeni çalışmada tüm bunlar ayrıntılarıyla aktarıldı ve Hasta M gibi tekil vakaların bugünkü beyin araştırmaları ve klinik deneyler için önemli birer kaynak olduğu ifade edildi.