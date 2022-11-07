Laboratuvarda üretilen kan ilk kez bir insana nakledildi

Laboratuvar ortamında üretilen kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:39
Laboratuvarda üretilen kan ilk kez bir insana nakledildi
Abone Ol google-news

Bilim insanları, laboratuvarda üretilen kanı klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakletmeyi başardı.

BBC'nin haberine göre, Bristol, Cambridge ve Londra'dan bilim insanları, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerine odaklanan bir çalışma başlattı.

YAPILAN NAKİLLE ÜRETİLEN KANIN İNSAN VÜCUDUNDAKİ TEPKİLERİ TAKİP EDİLECEK

Yapılan nakille laboratuvar ortamında üretilen kanın insan vücudundaki tepkilerinin radyoaktif maddeyle takip edileceği belirtildi.

Araştırmanın amacının kan bağışının yerini almak olmadığı, bağış yoluyla elde edilen kanın, aranan nitelikteki kana dönüştürüleceği üretim hattının oluşturulmasına çalışıldığı bildirildi.

Bristol Üniversitesinden Prof. Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok çok nadir olduğuna işaret etti.


kan kan nakli laboratuvarda üretilen kan nakledildi

  • İlgili Haberler

  • Bal arılarına yönelik yeni ve ilginç bilimsel çalışma Bal arılarına yönelik yeni ve ilginç bilimsel çalışma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler