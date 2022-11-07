Laboratuvarda üretilen kan ilk kez bir insana nakledildi
Laboratuvar ortamında üretilen kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi.
Bilim insanları, laboratuvarda üretilen kanı klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakletmeyi başardı.
BBC'nin haberine göre, Bristol, Cambridge ve Londra'dan bilim insanları, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerine odaklanan bir çalışma başlattı.
YAPILAN NAKİLLE ÜRETİLEN KANIN İNSAN VÜCUDUNDAKİ TEPKİLERİ TAKİP EDİLECEK
Yapılan nakille laboratuvar ortamında üretilen kanın insan vücudundaki tepkilerinin radyoaktif maddeyle takip edileceği belirtildi.
Araştırmanın amacının kan bağışının yerini almak olmadığı, bağış yoluyla elde edilen kanın, aranan nitelikteki kana dönüştürüleceği üretim hattının oluşturulmasına çalışıldığı bildirildi.
Bristol Üniversitesinden Prof. Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok çok nadir olduğuna işaret etti.
İlgili Haberler
- Bal arılarına yönelik yeni ve ilginç bilimsel çalışma
-
Video Haberler
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Durumu kritik...
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- 'O günü bekleyin...'
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Kanserojen madde nedeniyle toplatıldılar
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'