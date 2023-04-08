İlk kez bir maymun, yapay embriyo ile hamile kaldı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 08:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 08:00

İnsan embriyoları ile laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar, Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği tarafından yalnızca 14 gün sınırına tabi tutuluyor. Bu da özellikle insanlarda uygulanabilecek kök hücre çalışmalarına büyük bir sınır koyuyor.

14 günden daha uzun sürecek embriyo çalışmaları için alternatif yollar arayan bilim insanları ise yakın zamanda bir ilke imza attı. Tarihte ilk kez maymun kök hücresi ile oluşturulan embriyolar, taşıyıcı annelere aktarıldı.

MAYMUNLAR, KÖK HÜCRE İLE OLUŞTURULAN EMBRİYOLARLA KISA SÜRELİĞİNE HAMİLE KALDI

Webtekno'da yer alan araştırmada insanlara en yakın genetiğe sahip maymun türü makaklara odaklanan Çinli bilim insanlarının insan embriyosunda yapılan deneylerin de ötesine geçmeyi başardığı aktarıldı. Bilim insanları, kök hücreleri birer blastoide (kök hücre tabanlı embriyo modeli) çevirdi, ikinci aşamada ise bu embriyoları 8 taşıyıcı anne maymunun rahmine aktardı.

Tabii blastoidler, anne rahmine aktarılmadan önce de bazı süreçler yaşıyor. Bilim insanları, blastoidleri 7 gün kültürlüyor ve böylece blastoidler, iç ve dış hücre kümelerine sahip oluyor. Bu yapı, doğal embriyolarda bulunan kritik özelliklerden biri.

Kültürlenme aşamasının ardından taşıyıcı annelerin her birine 8 ila 10 blastoid aktarılıyor ve 20 günlük hormon testleri başlıyor. Paylaşılan sonuçlara göre, embiryo benzeri bu yapıların üçü, aktarımdan bir hafta veya daha sonrasında gebelik kesesi oluşmasının sağlandığı gözlemlendi.

Bir hafta sonrasında ise embriyonik yapının tamamı kayboldu. Çalışmalar burada son bulmuş olsa da taşıyıcı anneler, kısa süreliğine resmen hamile olmuştu.

Araştırma, Cell Stem Cell’de yayınlandı.