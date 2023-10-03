İlk kez kısa gagalı karıncayiyenin sesi kaydedildi

Avustralya Curtin Üniversitesinde tek delikliler takımından kısa gagalı karıncayiyenlerin nadiren duyulan sesi ilk kez kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 00:00
İlk kez kısa gagalı karıncayiyenin sesi kaydedildi
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Curtin Üniversitesinin internet sitesine göre, Avustralyalı araştırmacılar birbiriyle iletişim kurmaya çalışan, kirpiye benzeyen kısa gagalı karıncayiyenlerin ilk defa sesini kaydetti.

Çiftleşme dönemindeki kısa gagalı karıncayiyenlerin (tachyglossus), cıvıldama, homurdanma ve hırıltı gibi sesler çıkardıkları aktarıldı.

5 KEZ DUYDU AMA İLK KEZ KAYDEDEBİLDİ

Batı Avustralya eyaletindeki Dryandra Ulusal Parkı'nda araştırmalarını sürdüren Christine Cooper, 20 yıldır kısa gagalı karıncayiyenler üzerinde çalışmasına rağmen hayvanların sesini yalnızca 5 kez duyduğunu ve ilk kez kaydedebildiğini belirtti.

Cooper, bu süre içerisinde sesini duyduğu kısa gagalı karıncayiyenlerin her birinin çiftleşme dönemindeki yetişkinler olduğunu bildirdi.

Tek delikliler (monotrem) takımından kısa gagalı karıncayiyenler, diğer memelilerin aksine yumurtlayarak çoğalıyor.

Araştırmacılar, seslerin anlamını araştırmaya devam edeceklerini ve kısa gagalı karıncayiyenlerin nadiren duyulan seslerini kaydedebilen kişilerin kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.


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kısa gagalı karıncayiyen Avustralya Curtin Üniversitesi

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