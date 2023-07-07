IMEI kayıt ücreti ne kadar? 2023 Temmuz İMEİ kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurtdışı kayıt ücreti değişikliği ne zamandan itibaren geçerli?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 11:34

Güncelleme: 07.07.2023 - 11:34

IMEI kayıt ücreti, her yıl güncelleniyor ve yurtdışından satın alınan cihazları kapsıyor. Akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi yurtdışından bu cihazları getirtmeyi tercih ediyor. Her yıl 'yurt dışından gelen telefon kullanım izin harcı' zamlanıyorken 2023 yılında kullanıcıların ödemesi gereken ücret belli oldu.

2023 TEMMUZ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verdi.



Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.

Bu kararla birlikte ucuz cep telefonlarını yurtdışından getirip IMEI kaydı yaptırmak, 20 bin TL’lik tutar nedeniyle daha pahalıya gelecek.

Fakat pahalı cep telefonlarında yurtdışından telefon alıp kaydettirmek hâlâ bir miktar daha ucuza geliyor.

Örneğin İngiltere’de 1.749 sterline (58 bin TL) satılan bir iPhone 14 Pro Max 1 TB’ı alıp Türkiye’de kaydettirmek isteyen bir kişinin cebinden toplam 78 bin TL çıkmış olacak.

Bu telefonun Türkiye satış fiyatıysa 86 bin TL.

IMEI SON 10 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

Türkiye’de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:

Yıl Kayıt Ücreti (TL)





2012 100





2013 115





2014 119.5





2015 131.5





2016 138.5





2017 149.2





2018 500





2019 1500





2020 1838.7





2021 2006.2





2022 2732.4





2023 6 bin 91 TL







