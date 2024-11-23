Index Grup 35’inci yılında yüzde 35’lik pazar payına ulaştı, yeni yatırımlar yolda

Yayınlanma: 23.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 04:00

Türkiye’nin önde gelen bilişim teknolojileri dağıtım şirketi Index Grup’un 35’inci yaşında yüzde 35 pazar payına ulaştı. Index yeni dönemde lojistik yatırımlarını büyütürken mobil cihaz yenileme şirketi HB Bilişim ve i-renovo şirketlerini bünyesine kattı. Index Grup, 2025’te 2 milyar dolarlık ciro hedefiyle yola çıkarken gelecek 5 yılda büyümeyi ikiye katlamayı ve 10 yılda da Avrupa, MEA ve Balkanların en büyük 5’inci teknoloji dağıtım şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor.

LOJİSTİK YATIRIMI

Index Grup’un 35’inci yaşı ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, bugün 500’den fazla çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirterek 200’ün üzerinde kontrattaki ürünleri, 8 binin üzerindeki iş ortağına düzenli tedarikle ulaştırdıklarını söyledi. 2025’te yeni yatırımlarla devam edeceklerini anlatan Bilecik, “Gelecekte de içinde akım geçen her işe talibiz. 2026’da hayata geçirmeyi planladığımız, yeni jenerasyon akıllı lojistik merkezimiz, Türkiye’nin teknoloji ürünlerine erişimine yönelik önemli bir adım olacak. Şu ana kadar 17 milyon dolar yatırım yaparak satın aldığımız arazilerimizin üzerine tesislerimizi yapmak üzere girişimlerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Bilişim araç ve yaklaşımlarına ulaşmakta güçlük yaşayan gençlere destek sağlayarak Türkiye’nin eğitim seviyesinin yükselmesini ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen Bilişim ve Eğitime Erişim Vakfı’nın açılışının da müjdesini veren Bilecik, “Gelişen teknolojiler ışığında bilişim, çağımızda tüm insani ihtiyaçlar için vazgeçilmez bir konuma geldi. ?Bilişim hakkının eşit olmadığı durumlar belirginleşirken bu durum özellikle çocukların eğitiminde büyük eşitsizliklere sebep oluyor. ?Bilişime erişimde oluşan farklar, öğrenciler arasında dijital beceri, bilgi ve deneyim açısından uçurum yaratıyor.? Biz de eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya katkı sunmak için gönüllüyüz. Vakfımız aracılığıyla dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlere teknolojik ürün desteği ve burs desteği sunmayı, teknoloji laboratuvarları kurmayı, iyi fikirleri desteklemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik de 2024’ün ilk dokuz ayında 45 milyar TL konsolide ciroya ulaştıklarını belirterek “Teknolojinin artık diğer bütün sektörler için vazgeçilmez bir yatırım olması nedeniyle yakın gelecekte hem bireysel hem de kurumsal teknoloji ürünlerine yönelik talep artmaya devam edecek” diye konuştu.

TT VENTURES’TAN SAĞLIĞA DESTEK

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı, sürdürülebilir, erişilebilir ve yenilikçi sağlık modelleri geliştiren girişimleri desteklemeye devam ediyor.

TT Ventures GSYF ile yatırım yapılan Virasoft ve Albert Health, TT Ventures PİLOT mezunlarından Aivisiontech ve Hevi AI yapay zekâ destekli çözümleriyle sağlık alanında erken teşhis, kronik hastalık takibi ve önleyici sağlık yaklaşımlarını teşvik ederek dijital dönüşüme katkı sunarken aile teknolojileri alanında Kidolog, çevrimiçi uzman desteği veriyor. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Girişim dünyasını güçlendirecek girişimlere odaklanıyoruz. Desteklediğimiz girişimlerle insan yaşamını iyileştirmeyi amaçlayan dijital çözümlerin yaygınlaşmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

AKILLI YÜZÜK ALYANSIN YERİNİ ALIYOR



Güney Kore’de evliliklerde alyansın yerini almaya başlayan akıllı yüzük Samsung tarafından Türkiye’de satışa sunuldu. 146 milyon dolar olan akıllı yüzük pazarının 2030’a kadar 6 kat büyümesi bekleniyor. Pazar, 2030’da 747 milyon dolara ulaşacak.

Samsung yeni cihazı Galaxy Ring’i Türkiye’de 12 bin 999 TL fiyatla satışa sundu. Galaxy Ring, parmak üzerinden zindelik ve fitness takibi yapabiliyor. Cilt Sıcaklığı Sensörü ise gece boyunca cilt sıcaklığı değişikliklerini ölçüyor. 3.1 gram ağırlığı olan yüzükte üç sensör buluyor. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, yeni satışa çıkan ürünün dünyada 100 bin adet satışa ulaştığını belirterek evlenecek çiftlerin alyans olarak aldığını söyledi. Enflasyona karşı çözümler ürettiklerini belirten Azdemir, “Fiyatlarımız döviz kuruyla çok alakalı. Kur artışlarını hemen cihazlara yansıtmıyoruz, birkaç hafta bekliyoruz” dedi.

ELEKTRONİK SÜTYEN DENEMELERİ BAŞLADI



Fizik Mühendisi Doç. Dr. Canan Dağdeviren, dünyada kadın sağlığı üzerine araştırmaların yıllarca geri planda kaldığına, ekibiyle birlikte kadın sağlığına yönelik araştırmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Dağdeviren, Acıbadem Üniversitesi’nin 2024-2025 eğitim öğretim döneminin açılışında yaptığı konuşmada, “Meme kanseri için geçen yıl hayata geçirdiğimiz cihazımızın şu an insan denemelerini gerçekleştiriyoruz. Bu elektronik sütyen teknolojisi ayrıca başka organların izlenmesi ve başka kanser türlerinin izlenmesi için de verimli şekilde çalışmakta. İç çamaşırının üzerinde aynı zamanda böbrek kanseri ve mesane progbleminin izlenmesine olanak sağlıyor. Benzer bir teknolojiyi bu kez yüzün üzerinde bir platform ile kullanıp ilaçların iğnesiz ve ağrısız bir şekilde emilmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekânın, nasıl ölçüleceğinin ve nasıl iyi kullanılacağının bulunabilmesi halinde dünya ekonomisi için dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Üretken yapay zekânın laboratuvardan çıkıp internet erişimi olan herkesin kullanabileceği bir araç haline gelmesinin üstünden sadece iki yıl geçtiğine işaret eden Georgieva, “Yeni ve dünyayı değiştirecek bir şeyin hâlâ heyecanını hissediyoruz” dedi. Yapay zekâ aynı zamanda işgücü ve finans piyasalarını da bozabilir” diye konuştu.