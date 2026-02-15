TikTok rakibi UpScrolled, Google Play’e geri geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.02.2026
AA
Filistin kökenli Avustralyalı Issam Hijazi tarafından sosyal medya platformu TikTok'a alternatif olarak geliştirilen UpScrolled, yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Google Play Store'da yeniden yayına girdi.

Platform, kısa süreli kesintinin ardından Google ile anlaşılmasının ardından mağazadaki yerini tekrar aldı.

Filistin kökenli Avustralyalı yazılımcı Hijazi tarafından geliştirilen UpScrolled'dan yapılan açıklamada, askıya alınma sürecinin sona erdiği duyurularak, "Resmileşti. Yeniden birlikteyiz. Google Play, uygulamamızı tekrar yayına aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kullanıcılara uygulamayı yeniden indirme çağrısı yapıldı.

TikTok’un Filistin yanlısı içeriklere uyguladığı "gölge engelleme", kullanıcıları UpScrolled’a yöneltmişti

TikTok’a alternatif olarak geliştirilen ve bir haftada 150 binden milyonlarca kullanıcıya ulaşan UpScrolled, bu devasa büyüme sonrası içerik denetimi (moderasyon) noktasında teknik zorluklar yaşamıştı.

Uygulamanın Google Play’den kısa süreliğine kaldırılmasına, topluluk kurallarını ihlal eden ve "hukuka aykırı" olarak nitelendirilen içeriklerin yönetimindeki aksaklıklar gerekçe gösterilmişti.

Askıya alınma süresince moderasyon ekibini genişleten ve ileri düzey içerik denetim sistemi üzerinde çalıştığını açıklayan UpScrolled yönetimi, Google Play ekibiyle tam işbirliği yaparak platformu yasal çerçevelere uygun hale getirdi.

UpScrolled’ın bu denli popülerleşmesinin temelinde, ana akım platformlara yönelik "siyasi sansür" suçlamalarının yattığı belirtiliyor.

Özellikle TikTok’un Filistin yanlısı içeriklere uyguladığı iddia edilen "gölge engelleme" (shadow ban) ve ABD’deki Minnesota gösterilerinde siyasi içerikleri kısıtladığı yönündeki iddialar, kullanıcıları daha özgürlükçü olduğunu öne süren UpScrolled’a yöneltmişti.

