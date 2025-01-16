İnsan beyninde gezinebilen küçük bir robot üretildi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 18:24

Güncelleme: 16.01.2025 - 18:24

Araştırmacılar, nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde devrim yaratabileceğini öne sürdükleri, insan beyninde gezinebilen küçük bir robot üretti. Teknolojiyi daha da geliştirmek ve test etmek için 27,2 milyon euro toplayan Paris merkezli girişim Robeauté, mikro robotunun insan denemelerine gelecek yıl başlamayı hedefliyor.

Finansman sağlayan yatırımcılar, endoskopun gastrointestinal tıbbı dönüştürdüğü gibi yeni teknolojinin de beyin tedavilerini temelden değiştirebilecek çığır açıcı bir teknoloji olacağının müjdesini veriyor.

PİRİNÇ TANESİ BOYUTUNDA

Independent Türkçe'nin aktardığına göre beyin cerrahisi halihazırda görece kaba yöntemlere dayanıyor; sert aletler, hem invaziv hem de ölümcül olabilecek şekilde düz bir çizgi halinde beynin içinden geçiriliyor. Robeauté'nin robotları pirinç tanesi büyüklüğünde ve beyne, kafatasında açılan 3 milimetre genişliğindeki küçük bir delikten sokuluyor. Mikro robotlar daha sonra beyindeki hücrelerarası maddede kıvrımlı çizgilerle ilerleyerek beyinde erişilmesi zor yerlere ulaşabiliyor.

Robeauté'nin kurucu ortağı ve CEO'su Joana Cartocci, The Independent'a "Bu, mikro robotların beyin cerrahisi iğneleri veya elektrotlar gibi mevcut araçlardan daha az zarar verici ve invaziv olacağı anlamına geliyor" dedi.

Mikro robotlar, doku içinde hareket edebilmelerini sağlayan küçük bir motora sahip ve bir beyin cerrahı tarafından belirlenen ve gerçek zamanlı takip edilen bir rotada ilerleyebilecek şekilde tasarlandı.

Minimal invaziv bu yöntem, hayvanlarda tümörler için biyopsi aracı olarak başarılı bir şekilde test edildiği gibi molekül iletmek, elektrot yerleştirmek ve veri örnekleri toplamak için de kullanılabilir.

Kendi kendine çalışan robotlar, beyin cerrahlarının belirlediği ve gerçek zamanlı takip edilebilen bir yol üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlandı. Robotlar, hastalık ve rahatsızlıkları teşhis, tedavi ve takip etmek için amaca bağlı olarak biyopsi, ilaç ya da elektrot gibi belirli ek araçlar da taşıyabilir.

Cartocci "Beyin cerrahisi ameliyathanelerine ve hastalarına giden yolu çizmek için yetkililerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

Biyopsi hastayı doğrudan tedavi etmese de edinilen bilgiler en iyi tedavi yöntemini belirlemek için son derece önemli. Ardından, hastaları iyileştirmek için hastalığı daha etkili bir şekilde ele alacak tedaviyi sunmak üzere geri döneceğiz.

Robeauté'nin kurucu ortağı ve CEO'su Bertrand Duplat ekledi:

Mikro robotların tıpta keşfedilmemiş bir potansiyeli var. Tedavileri ve hastaların aldığı sonuçları dönüştürebilecek kişiselleştirilmiş, hassas tıpla beyne benzersiz erişim sağlayacak mikro robotlar üretiyoruz.

İnsan deneyleri başarılı geçtiği takdirde girişim, robotla ilaç iletimi için 2030'da ruhsat onayı almayı bekliyor.