Robot süpürge ve dikey süpürge bir araya geldi!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:42

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:42

Günümüzde robot süpürge kullanımı oldukça yaygın. Robot süpürge tercih etmeyenlerin bir kısmı ise yer tasarrufu ve kullanım kolaylığı sunması sebebiyle dikey süpürgeleri tercih ediyor. CES 2025 kapsamında yeni tanıtılan bir dikey süpürge, robot süpürge olarak da kullanılabilir olmasıyla dikkat çekti.

HEM ROBOT SÜPÜRGE HEM DE DİKEY

Eufy E20 adıyla tanıtılan cihaz, kullanıcılara iki süpürgenin de özelliklerini sunuyor. Kullanıcı dikey süpürgeyi robot gibi olarak kullanmak isterse ana gövdesini robot süpürge formundaki cihaza yerleştiriyor.

Süpürgenin ana motor haznesiyle toz haznesinin bulunduğu kısım aynı. Bu önemli kısım, hem süpürme işleminin tozları topluyor hem de iki süpürge arası geçişte ana görevi üstleniyor.

Tek şarj ile 3 saate kadar tek şarj ile kullanılabilen cihazın tam şarj olması ise iki saati buluyor. Söylenene göreyse toz istasyonu 75 gün boşaltılmadan kullanılabiliyor.

Cihaz bu iki süpürge özelliğine sahip olarak 550 dolardan satışa çıkacak.