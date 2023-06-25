İnsan denetimsiz kendi kendini eğitebilen robot geliştirildi

Yayınlanma: 25.06.2023 - 07:30

Güncelleme: 25.06.2023 - 07:30

DeepMind, RoboCat yapay zeka modelinin robotik kollar gibi birtakım gerçek robotlar kullanarak çeşitli sorunları öğrenip çözebilen dünyadaki ilk model olduğunu iddia ediyor.

Robotun eylemlerinden elde edilen veriler yapay zekanın tekniğini geliştirmesini sağlıyor ve bu, daha sonra diğer robotik sistemlere aktarılabiliyor.

SON TEKNOLOJİ ÇOK DAHA HIZLI ÖĞRENİYOR

Google'ın 2014'te satın aldığı Londra merkezli şirket, bu teknolojinin gündelik işleri yerine getirebilecek genel amaçlı robotlar üretme yolunda önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.

DeepMind araştırmacılarının en yeni yapay zeka araçlarını detaylandırdıkları blog yazısını aktaran Independent Türkçe "RoboCat diğer son teknoloji modellerden çok daha hızlı öğreniyor" diye yazdı.

Büyük ve çeşitli bir veri kümesinden yararlandığı için 100 gibi az sayıda gösterimle yeni bir görevi öğrenebiliyor. İnsan denetimli eğitime duyulan ihtiyacı azalttığından robotik araştırmalarını hızlandıracak bu beceri, genel amaçlı bir robot yaratma yolunda önemli bir adım.

RoboCat, DeepMind'ın metin, görüntü ve olayları analiz ederek öğrenen yapay zeka modeli Gato'dan esinlendi.

Araştırmacılar RoboCat'i, insan kontrolündeki bir robot kolunun deliklerden şekilleri geçirme ve meyve parçalarını toplama gibi işler yaptığı görüntüler göstererek eğitti.

Daha sonra kendi kendisini eğitmeye bırakılan RoboCat, görevleri denetlenmeden ortalama 10 bin kez yaparak istikrarlı bir şekilde gelişti.

Yapay zeka destekli robot, DeepMind'ın deneyleri sırasında 4 farklı robot türünde 253 görevi yerine getirmek üzere kendisini eğitti. RoboCat kendini geliştirme eğitimini, iki parmaklı bir robot kolundan üç parmaklı bir robot koluna geçecek şekilde uyarlamayı da başardı.

Araştırmacılar, daha fazla geliştirmenin yapay zekanın önceden görmediği işleri öğrenmesini sağlayabileceğini iddia etti.

Blog yazısında "RoboCat verimli bir eğitim döngüsüne sahip: Ne kadar çok yeni görev öğrenirse, yeni görevleri öğrenmede o kadar iyi oluyor" diye belirtildi.

Bu gelişmeler, insanların belirli bir alandaki öğrenimini derinleştirdikçe daha çeşitli beceriler geliştirmesine benzer şekilde, RoboCat'in deneyiminin genişlemesinden kaynaklanıyordu.

Araştırma bilimkurgunun uzun zamandır hayal edilen ev robotları fikrini gerçekleştirme vaadi taşıyan, kendi kendini eğitebilen robotik sistemlere yönelik artan bir eğilimi takip ediyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden mühendisler bu ay, yeni becerileri onları gerçekleştiren insanların videolarını izleyerek öğrenebilen bir robot yaptıklarını duyurmuştu.

Ekip, meyve doğramak için çekmeceleri açıp bıçakları toplayabilen ve her bir ev işini öğrenmesi sadece 25 dakika süren bu robotu sergilemişti.