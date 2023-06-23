Alev püskürten robot köpek geliyor

Thermantor adlı şirket Baston Dynamics'in ürettiği Spot'a benzeyen bir robota alev makinesi taktı. Bu yıl satışa çıkması beklenen robot 9 metreye kadar ateş püskürtebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:21
Alev püskürten robot köpek geliyor
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Boston Dynamics'in dört bacaklı robotu Spot, dayanıklı yapısı ile çoğu insanın dikkatini çekiyor. Ancak şirket, politikaları gereği Spot'u 'silah' olarak tasarlamıyor.

Gizmodo'nun haberine göre, Thermantor adlı şirket, Spot'a benzeyen bir robotun sırtına alev makinesi taktı. Baston Dynamics'in 'silah' kuralından dolayı Thermantor, Unitree Go1 adlı dört bacaklı robotu kullanıyor. 

Unitree Go1, Spot'tan çok daha küçük ve hafif olarak ön plana çıkıyor. 9 metreye kadar alev püskürtebilen silaha sahip olan robotun 2023 yılının üçüncü çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.

Robotun fiyatı ise henüz açıklanmadı ancak Unitree Go1 adlı robot yaklaşık 3 bin dolardan, Thermantor'un kullandığı ARC Alev Makinesi ise 750 dolar civarından satılıyor. Tahminlere göre yeni alev makineli robot 4 bin dolar civarından satılacak. 


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