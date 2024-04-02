İnsan derisiyle kaplı kitapla ilgili beklenen karar çıktı

1934'ten beri Harvard kütüphanesinde bulunan, ölmüş bir psikiyatrik hastanın derisiyle ciltlenen kitabın üzerindeki deri çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:58
İnsan derisiyle kaplı kitapla ilgili beklenen karar çıktı
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Harvard Kütüphanesi, bir kitabın insan derisinden yapılmış cildinin yaklaşık bir asır sonra çıkarıldığını duyurdu.

"Des destinées de l'âme" isimli Fransızca kitabın bir kopyası, bir psikiyatri hastanesindeki kadın hastanın ölü bedeninden alınan deri ile kaplanmıştı. Üniversitenin Houghton Kütüphanesi'nin web sitesindeki açıklamaya göre, kitap kütüphanenin mülkiyetinde kalacak, ancak "kitabın kökenleri ve sonraki tarihi etik açıdan sorunlu olduğu" için Harvard deriyi çıkarmış durumda.

DERİ SATIN ALINMIŞ VE KİTABA BİZZAT CİLTLENMİŞ

Chip'in CNN'den aktardığı ayrıntılara göre açıklamada kütüphanenin kalıntıları uygun şekilde imha etmek için hem üniversite hem de Fransız yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtiliyor.

Harvard'a göre, kitabın ilk sahibi Dr. Ludovic Bouland, tıp öğrencisiyken deriyi satın almış ve kitabı bizzat ciltlemiş. Bouland, kitaba eklediği bir notta, "insan ruhu hakkında bir kitabın, insani bir kaplamayı hak ettiğini" yazmış.

Kitap, 1934 yılında Houghton Kütüphanesi'ne bağışlanmış ve kütüphaneci Anne-Marie Eze'ye göre, kütüphanede çalışan öğrenciler tarafından ayinlerde kullanılmış olabilir. Kütüphane, kitabın insan derisiyle kaplandığını 2014 yılında doğruladı. Harvard kütüphanecisi Tom Hyry, "Bu kitabın ortaya çıkmasındaki asıl sorun, bir doktorun, ölen bir hastadan rızası olmadan bir deri parçası alarak satması" şeklinde konuştu.


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