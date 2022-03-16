İnsanlı ay keşif aracı FLEX, testleri başarıyla geçti

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:10

Eski SpaceX yöneticisi ve NASA mühendisi Jaret Matthews tarafından yönetilen uzay girişimi Astrolab, telerobotik olarak çalışabilen veya iki astronottan oluşan bir mürettebatı taşıyabilen yeni bir ay keşif aracı prototipini başarıyla test etti.

Tam ölçekli bir prototip son zamanlarda Ölüm Vadisi yakınlarındaki California çölünde test edildi. Beş günlük saha testi (emekli astronot ve yörünge sanatçısı Chris Hadfield de bu testlere katıldı) hem keşif aracının büyük yük taşıma ve hem de zorlu arazi ile başa çıkma yeteneğini kanıtladı.

Aynı zamanda bir Astrolab danışma kurulu üyesi olan Hadfield, araç hakkında şaşırtıcı olmayan bir şekilde iyimserdi: "FLEX'i sürmek sadece bir zevk değildi, aynı zamanda boyutunu, kapasitesini görmek ve bu gezicinin neler yapabileceğine dair sezgisel bir fikir edinmeyi başardık."

Esnek Lojistik ve Keşif (FLEX) keşif aracı, Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi diğer tekliflere katılıyor. FLEX'in son yapısı, Dünya ile yüksek bant genişliğine sahip iletişimi sürdürmek için yönlendirilebilir yüksek kazançlı bir anten ve pilleri dolu tutmak için üç metrekarelik güneş enerjisi dizilerini ("yüksek dinamik işlemler sırasında" istiflenebilir) içerecek. Bir çift astronot taşıma potansiyelinin yanı sıra, alt kısmında üç metreküp yük de taşıyabiliyor (1.000kg).

Bir Astrolab sözcüsü performans hakkında konuşarak The Register'a şunları söyledi: "FLEX'in nominal hızı 15kph, ancak bunu biraz zorlamayı ve Eugene Cernan'ın 1972'de yaptığı 18kph'nin biraz üzerinde yeni bir ay hız rekoru kırmayı umuyoruz. Astronotların tipik bir EVA veya araç dışı aktivite sırasında 60+km'yi kapsayabileceğini, daha düşük hızlarda bu aralığın önemli ölçüde genişletileceğini tahmin ediyoruz."

Bir ay keşif aracının tekerleklerini Ay'da en son döndürmesinden bu yana neredeyse yarım yüzyıl geçti ve NASA, Artemis programını desteklemek için ticari endüstriden destek arıyor. Proje yöneticisi Nathan Howard, "Ay'ın uzun vadeli keşfini planladığımız için LTV, büyükbabanızın Apollo görevleri sırasında kullandığı Ay Arabası olmayacak" dedi. Kapalı olmayan keşif aracının en az 10 yıl dayanması ve birden fazla Artemis görevini desteklemesi bekleniyor.

Kaliforniya çöl kumları üzerinde dönen gerçek tekerleklerle Astrolab, ay keşif aracı gelişimi açısından oldukça iyi görünüyor. Firma, zorlu ay ortamına dayanabilecek piller ve malzemeler için elektrikli araç uzmanı Venturi ile birlikte çalıştı ve SpaceX gibi şirketlerin hızlı, yinelemeli geliştirme yaklaşımını izliyor gibi görünüyor.



Kaynak: CHIP Online