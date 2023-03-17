"İnsanlığın çoğunu öldürdüğüm için özür dilerim" müzesi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:30

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:30

Sergi, ziyaretçilerini "insanlığın çoğunu öldürdüğüm için özür dilerim" sözleriyle karşılıyor.

San Francisco’da ziyaretçilerini ağırlayan bir sergi, insanlığın çoğunu yok eden bir yapay zekayı (AI) temel alan kıyamet sonrası dünyayı işaret ediyor.

YAPAY ZEKA GELİŞİRKEN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Çalışmalarını “Hizasızlık Müzesi” olarak adlandıran ekip, serginin ziyaretçilerin yapay genel zeka (AGI – bir yapay zekanın insan gibi düşünme ve görevleri yerine getirme yeteneği) hakkındaki bilgisini ve farkındalığını artıracağını umuyor.

Chip'te yer alan habere göre ekip, web sitelerinde “amacımız, teknolojinin kendisi üzerine düşünmek ve Yapay Zeka ve onun sonuçları hakkında eleştirel düşünmek için bir alan yaratmaktır” diye yazıyor ve devam ediyor: “AI gelişmeye devam ederken ve AGI'nin gelişiyle birlikte olumlu bir gelecek sağlamak için alabileceğimiz risk azaltma önlemlerini formüle etmek ve yürürlüğe koymak için ilham vermeyi ve destek oluşturmayı ümit ediyoruz.”











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Misalignment Museum (@misalignmentm)'in paylaştığı bir gönderi

Sergi, ziyaretçilerini makinelerin “insanlığın çoğunu öldürdüğüm için özür dilerim” yazan dostça bir karşılama ile karşılıyor. Sergi içerisinde, yapay zeka tarafından kategorize edilen Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı'ndan, kendi hikayelerini anlatmaya çalışırken Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya'sının “domuzcuk” versiyonu üzerine odaklanan dil modeliyle desteklenen spam (bir hazır yiyecek türü) kutularından oluşan pek çok farklı kurulumu içeriyor.

Ayrıca, sergide, Werner Herzog ile filozof Slavoj Zizek arasında geçen ve yapay zeka tarafından üretilmiş oldukça inandırıcı bir sahte konuşma da bulunuyor. Ne yazık ki, doğal dil işlemedeki yenilikler etkileyici olsa da, gerçek genel yapay zekadan çok “süslü otomatik tamamlama” gibi çalışıyor gibi gözüküyor.

Bazı tahminler yapay genel zekanın yedi yıl kadar yakında olduğunu önerse de, yapay zeka araştırmacıları arasında yapılan bir anket, genel beklentinin 2050 civarında olduğunu gösteriyor.

AGI’nin, gerçekten kıyamet sergisinin gösterdiği kadar kötü olması konusunda da AI araştırmacılarının bazı endişeleri var. 2019 - 2022 yılları arasında en az iki hesaplamalı dilbilim yayınının ortak yazarı olan araştırmacıları inceleyen bir ekip, alandaki araştırmacıların yapay zekanın seyahat yönü konusundaki düşüncelerinin tamamen olumlu olmadığını tespit etti.

Araştırmacılar, anketleri hakkında “yanıt verenlerin yüzde 73'ü, AI'dan işgücü otomasyonunun bu yüzyılda, en azından Sanayi Devrimi ölçeğinde, makul bir şekilde devrim niteliğindeki toplumsal değişime yol açabileceği konusunda hemfikir” dedi. Ayrıca, yapay zeka araştırmacılarının şaşırtıcı derecede yüksek bir yüzde 36'sı, yapay zekanın bu yüzyılda “topyekun nükleer savaş düzeyinde” feci sonuçlara yol açabileceği konusunda hemfikir gözüküyor.

Belki daha da önemlisi, gerçekte böyle bir senaryo gerçekleşirse AI’nin bir özür müzesi kuracağı da şüpheli.