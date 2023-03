Google'dan yapay zeka modeli: Erken kanser teşhisi!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:45

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:45

Google, yeni gerçekleştirilen bir etkinliğinde yapay zekanın sağlık konusunda kullanımı için ortaklıklar yaptığını duyurdu. Teknoloji devi, yapay zeka modellerini kanser tespiti, ultrason okuma gibi konularda kullanmak istediğini söylerken sağlık odaklı dil modelinin de önemli oranda geliştiğini belirtiyor.

Son zamanlarda ciddi anlamda gelişim gösteren ve herkesi hayrete düşüren yapay zekanın farklı alanlarda kullanılarak insanlığa büyük yararlar sağlaması amaçlanıyor. Google’ın bugün yaptığı açıklamalar da yakında tıpta bu teknolojileri görebileceğimizi gösteriyor.

TIBBİ DİL MODELLERİ VE KANSER TEDAVİSİ

Webtekno'da yer alan haberde ABD’li teknoloji devi, sağlık hizmetlerine odaklanan ve her yıl düzenlenen The Check Up etkinliğinin bu yılki ayağında yapay zekaya değindi. Şirket, ultrason okumaları, tıbbi dil modelleri ve kanser tedavileri gibi konularda yapay zekanın kullanımı için ortaklıklar kurduğunu ifade etti.

Google, yapay zekayı meme kanserinden tüberküloza kadar birçok önemli konuda kullanmak için ortaklıklar kurdu

Google, yapay zekanın ultrason cihazlarını okumada önemli olabileceğini düşünüyor. Özellikle de yeterince uzmanın bulunmadığı bölgelerde teknolojinin büyük yararlar sağlayabileceği öngörülüyor. Her ne kadar bu cihazlara erişim oldukça geniş olsa da incelemeler yapmak ve görüntüleri yorumlamak için uzmanlara ihtiyaç var.

Şirket, yapay zeka modelleriyle anne adaylarında meme kanserinin erken tespiti ve gebelik yaşı gibi verileri tanımlayarak bu süreçlerin kolaylaştırılabileceğini söylüyor. Bunu gerçeğe dönüştürmek için de Kenya merkezli kar amacı gütmeyen Jacaranda Health isimli kuruluş ile ortaklık kuruldu. Bu iş birliğiyle anneler ve bebekler için yapay zeka tabanlı ultrason tedavileri araştırılacak ve bu tarz teknolojilerin hamile kadınlara nasıl destek sağlayabileceği incelenecek.

Google ayrıca, Tayvan’dan Chang Gung Memorial Hastanesi’yle de birlikte çalışmaya başladı. Bu ortaklıkla da yapay zekanın, bazı bölgelerde yeterli olarak bulunmayan mamogramlara bir alternatif olarak ultrason yoluyla meme kanserini tespit edebilme ihtimali araştırılacak. Bunun yanı sıra şirket, yapay zeka destekli taramalarla tüberkülozu erken teşhis etmek, yayılmasını engellemek ve tedavi sağlanmasına yardımcı olmak için ortaklıklar da yaptı.

Google’ın sağlık odaklı dil modeli ciddi oranda gelişme göstererek tıpkı bir doktor gibi cevaplar verebiliyor

Bunlar dışında şirket, tıp odaklı dil modeliyle de bilgiler verdi. Med-PaLM 2 olarak adlandırılan yeni nesil modelin, doktor düzeyinde tıbbi muayene sorularında yüzde 85 oranında başarılı olduğu belirtildi. Bu, bir önceki sürümün puanından yüzde 18 daha başarılı.

Google’ın sağlık bölümündeki yöneticilerden Greg Corrado ve Yossi Matias da modelin yalnızca çoktan seçmeli soruları yanıtlamakla kalmadığını, aynı zamanda açık uçlu sorulara da doğru cevap verdiğini belirtti.

ChatGPT benzeri bir yapay zeka modelinin doktorların yerini alacağını söylemek mümkün değil. Google da zaten açıklamalarında teknolojinin gerçek dünya koşullarında kullanılmak için hazır olmadığını vurguluyor. Ayrıca, önyargı, bilimsel gerçekler, tıbbi fikir birliği gibi kriterlere ilişkin değerlendirmelerde halen modelin eksiklerinin olduğu; bu yüzden daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.