İnsansı robot Atlas'a insanüstü görüş kabiliyeti eklendi

Boston Dynamics'in belki de en ünlü işlerinden biri olan İnsansı robot Atlas, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Endüstriyel tarafta daha fazla becerikli hale getirilmek için yeni insanüstü görüş ve nesne takibi özelliklerine kavuşan Atlas, daha karmaşık işleri kolayca halledebilecek.

ATLAS DAHA YETENEKLİ HALE GELİYOR

Atlas, kas gerektiren akrobatik hareketleri diğer robotlara göre çok daha iyi yapabilmesiyle önce çıkmıştı. Yeni sistem ile Atlas'a 3 boyutlu mekansal farkındalık ve anlık nesne takibi gibi daha gelişmiş özellikler eklendi.

Bu eklemeler sayesinde endüstriyel görevlerde birbirinden ayrılması zor nesneleri daha kolay ayırabilecek. Atlas'ın rafların iç ve dış noktalarındaki küçük bölmeleri dahi hassas şekilde algılayabildiği aktarıldı.

Belirtildiğine göre Atlas, sadece ne gördüğünü değil aynı zamanda ne yaptığını da biliyor ve kontrol edebiliyor.