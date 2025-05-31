Cumhuriyet Gazetesi Logo
İnsansı robot Atlas'a insanüstü görüş kabiliyeti eklendi

İnsansı robot Atlas'a insanüstü görüş kabiliyeti eklendi

31.05.2025 04:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İnsansı robot Atlas'a insanüstü görüş kabiliyeti eklendi

İnsansı özelliklerin kazandırılmasıyla dikkat çeken Atlas'a bu sefer insanüstü görüş ve mükemmele yakın nesne takibi eklendi. Yeni algılama sistemi sayesinde Atlas karmaşık görevleri de kolayca halledebilecek.

Boston Dynamics'in belki de en ünlü işlerinden biri olan İnsansı robot Atlas, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Endüstriyel tarafta daha fazla becerikli hale getirilmek için yeni insanüstü görüş ve nesne takibi özelliklerine kavuşan Atlas, daha karmaşık işleri kolayca halledebilecek. 

ATLAS DAHA YETENEKLİ HALE GELİYOR

Atlas, kas gerektiren akrobatik hareketleri diğer robotlara göre çok daha iyi yapabilmesiyle önce çıkmıştı. Yeni sistem ile Atlas'a 3 boyutlu mekansal farkındalık ve anlık nesne takibi gibi daha gelişmiş özellikler eklendi.

Bu eklemeler sayesinde endüstriyel görevlerde birbirinden ayrılması zor nesneleri daha kolay ayırabilecek. Atlas'ın rafların iç ve dış noktalarındaki küçük bölmeleri dahi hassas şekilde algılayabildiği aktarıldı.

Belirtildiğine göre Atlas, sadece ne gördüğünü değil aynı zamanda ne yaptığını da biliyor ve kontrol edebiliyor.

İlgili Konular: #Boston Dynamics #Boston Dynamics Atlas #Robot Atlas