İnsansı robot evlere kadar giriyor: İşte ev işlerinin yeni yardımcısı

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:20

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:20

İnsansı robotların geliştirildiği ve farklı alanlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülmeye başladığını görüyoruz. Özelilkle yapay zekanın çok hızlı gelişmesi, bu insansı robotların daha akıllı olmasını sağlamasının yanı sıra daha fazla görevi yapabilmelerine de imkan sağlayacak.

Norveç merkezli olan bir girişim olan 1X, geliştirdiği insansı robotu gerçek evlerde test etmeye hazırlanıyor.

Şubat ayında tanıtılan Neo Gamma isminin verildiği insansı robot, ev işlerine ve günlük yaşama uyum sağlaması açısından tasarlanmıştı. Bir prototip olarak tasarlanan bu robot, gerçekçi senaryoların test edilmesi açısından evlerde test edilecek.

Daha önce ev işlerini yaparken gösterilen insansı robot, yapay zeka eklemesi sayesinde çevresinin farkında olarak, örneğin bir vazonun olduğu yeri silerken daha temkinli yaklaşıyor. Süpürge yaparken, önünde bir evcil hayvan varsa ona dikkat ediyor. Yani çevresine zarar vermeden hareket edebilme kabiliyeti bulunuyor.

Sesli komutlarla yönetilebilen Neo Gamma, bu yıl evlere giriyor ancak ne zaman satışa çıkacağı ya da çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.