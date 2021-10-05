Instagram ne zaman düzelecek? İşte Instagram'dan yapılan açıklama
Tüm dünyada kesintiye uğrayan Instagram’da sorun ne zaman çözülecek? Yaşanan erişim sıkıntısıyla ilgili olarak Instagram açıklama yaptı. İşte Instagram’dan yapılan açıklama…
Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a saatlerdir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Tarihin en büyük kesintilerinden biri yaşanırken, milyonlarca kullanıcı çeşitli kanallardan erişim sıkıntısının ne zaman sona ereceğini araştırıyor.
Büyük kesinti hakkında Instagram’dan, Twitter üzerinden bir açıklama yaptıldı. “Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz” denilen Instagram açıklamasında, “Bizimle kalın, biz varız” ifadesine yer verildi.
FACEBOOK'UN ZARARI BÜYÜK
Sosyal medya kullanıcıları tarafından "dijital kıyamet" olarak nitelendirilen büyük kesinti, Facebook'u borsada da vurdu. Nasdaq borsasında işlem gören Facebook hisseleri, kısa süre içerisinde yüzde 5'lik bir değer kaybına uğradı.
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