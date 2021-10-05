Instagram ne zaman düzelecek? İşte Instagram'dan yapılan açıklama

05 Ekim 2021 Salı, 00:37

Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a saatlerdir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Tarihin en büyük kesintilerinden biri yaşanırken, milyonlarca kullanıcı çeşitli kanallardan erişim sıkıntısının ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Büyük kesinti hakkında Instagram’dan, Twitter üzerinden bir açıklama yaptıldı. “Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz” denilen Instagram açıklamasında, “Bizimle kalın, biz varız” ifadesine yer verildi.

FACEBOOK'UN ZARARI BÜYÜK

Sosyal medya kullanıcıları tarafından "dijital kıyamet" olarak nitelendirilen büyük kesinti, Facebook'u borsada da vurdu. Nasdaq borsasında işlem gören Facebook hisseleri, kısa süre içerisinde yüzde 5'lik bir değer kaybına uğradı.