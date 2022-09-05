Instagram, Pornhub'ın hesabını askıya aldı
Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, dünya genelinde en popüler pornografik içerik sitesi olan Pornhub’ın Instagram hesabını kaldırdı. Pornhub hakkında çocuk pornosu dağıtımında yer alma suçlamasıyla yürütülen bir dava bulunuyor.
Hesabında 13 milyondan fazla takipçisi ve 6 bin 200 paylaşımı bulunan Pornhub'ın Instagram hesabı kapatıldı. Geçen ay, Mastercard ve Visa, Pornhub'un reklam kolu TrafficJunky'nden reklam satın almayı engellemişti.
'PORNOYA ÖZENDİRİYOR' SUÇLAMASI
Variety'nin haberine göre, Pornhub hakkında çocuk pornosu dağıtımında yer alma suçlamasıyla yürütülen bir dava bulunuyor. Pornhub, Instagram hesabında porno paylaşmamasına rağmen kullanıcıları pornoya özendirmekle eleştiriliyordu.
"CESURCA BİR ADIM"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Cinsel İstismar Merkezi CEO'su Dawn Hawkins, "Instagram cesurca bir adım atarak Pornhub ile çalışmayı bıraktı. Diğer şirketler de bu kararı takip etmeli" ifadelerini kullandı.
Instagram'ın sahibi Meta şirketi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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