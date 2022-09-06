Instagram’a çocukların mahremiyetini ihlalden ceza

06 Eylül 2022 Salı, 07:50

Instagram dünyanın en popüler uygulamalarından biri. Özellikle hem videolu hem de fotoğraf ve görece yazılı içeriklerin paylaşılabildiği içerik platformu, söz konusu özelliklerini tek bir bünyede toplamasıyla dikkat çekmişti.

The Guardian'ın haberine göre, açılan dava şu ana kadar ki en yüksek cezalardan biri olmaya aday. Facebook’a satılmasıyla TikTok mantığında kısa videolar çekmeye oraklanan şirket, Reels tarafında da önemli adımlar ve girişimler ortaya attı. Bu da elbette daha fazla gencin Instagram’a daha çok yoğunlaşmasına neden oldu. Gençleri ve çocukları olumsuz etkileyen bu platform hakkında çok fazla olumsuz yorum bulunuyor.

Genel tüzüğü ihlal etti

The Irish Data Protection tarafından açılan davada Instagram’ın cezasının yükseklidiği dikkat çekti. 405 milyon euro’luk bir ceza ödemek zorunda olan Instagram, ‘Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü ihlal etmesi üzerine bu yüksek cezayı aldı. Çocuğun mahremiyetini koruyamadığı ve bilgileri de saklayıp sızdırdığı gerekçesiyle kurallara uymadığı saptanan Instagram, kısa süre içinde konuşulmaya başlandı.

Meta’dan bir basın sözcüsü ise, ‘’Soruşturma bir yıldan fazla bir süre önce güncellediğimiz eski ayarlara odaklanıyor, o zamanlardan bu yana gençleri güvende ve bilgilerini de gizli kalmasını sağlamaya çalışıyoruz.''dedi.

Öte yandan daha önce ana şirket olarak Meta Avrupa'da WhatsApp sebebiyle 225 milyon euro ve Facebook kaynaklı olarak da 17 milyon euro cezaya maruz kalmıştı.' Şu anki kararda ise 405 milyon euro, geçen yılın temmuz ayında Amazon'a kesilen 746 milyon euro'dan sonra en yüksek ikinci ceza olarak kayıtlara geçiyor.