Instagram'a çok konuşulacak özellik: Artık beğenilerinize dikkat edin!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:23

Meta, ünlü platformda arkadaşlarıyla sık sık Reels paylaşımı yapan kullanıcıları sevindirecek bir özelliği hayatta geçirdi. Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve etkileşimi artırmak amacıyla yeni bir özelliği devreye aldı.

"Blend" (Derleme) adı verilen bu özellikle, seçtiğiniz kişilerle paylaştığınız Reels videoları ortak bir keşfet alanına dönüşecek.

Peki, Instagram Blend özelliği nedir, nasıl kullanılır?

INSTAGRAM BLEND ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram, "Blend" özelliği ile kullanıcılarına ortak ilgi alanlarını paylaşabilecekleri yeni bir deneyim sunuyor.

Türkçeye "Derleme" olarak çevrilen bu özellik, iki kullanıcının birbirine Blend daveti göndermesiyle aktif hale geliyor. Böylece ortak bir keşfet akışı oluşturuluyor ve Reels içerikleri üzerinden kişiselleştirilmiş bir etkileşim alanı sağlanıyor.

BLEND ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Ortak keşfet akışı oluşturma: Kullanıcılar, arkadaşlarıyla paylaştıkları içerikler doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir keşfet akışı oluşturabilir. Bu sayede, karşılıklı olarak beğenilen ve paylaşılan Reels videolarına kolayca erişim sağlanır.

İlgi alanlarına özel içerik önerileri: Instagram algoritması, Blend özelliği sayesinde ortak ilgi alanlarını analiz ederek kullanıcılara özel Reels videoları sunar. Böylece, kullanıcılar ilgi duydukları içeriklerle daha hızlı ve kolay şekilde karşılaşabilir.

INSTAGTAM BLEND ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?