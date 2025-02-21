Instagram’da kadın kıyafeti ilanı ile dolandırıcılık

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:02

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebekeye karşı harekete geçti.

İddiaya göre şüpheliler, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sahte ilanlarla kadın kıyafeti satış ilanları verdi. Dolandırıcılar, ürün siparişi veren müşterilerle iletişime geçip, "Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü. İade veya sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdi. Bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin TL dolandıran şebeke, polisin çalışmasıyla tespit edildi.

17 GÖZALTI

Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin illerinde Salı sabahı 26 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon TL değerinde senet, 12 adet banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 laptop bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi Ancak asıl dikkat çeken detay ise şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ortaya çıktı. 2024 yılı boyunca toplamda 20 milyon TL’lik işlem gerçekleştiği tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 13 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.Z., M.A., Ö.T. ve Ş.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



