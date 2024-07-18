Instagram'a süper beğeni geliyor! Peki bu ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 14:18

Güncelleme: 18.07.2024 - 14:18

Meta, Instagram için 'Super Like' olarak adlandırılan süper beğenileri test ediyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerinde Hikayeler'de eklenebilecek bu süper beğeniler, sadece 24 saatte bir gönderilebilecek. Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen özellik, mevcut durumda sadece Hikayeler için gelecek.

INSTAGRAM HİKAYELER İÇİN SÜPER BEĞENİ İMKANI

Kullanıcılar, Hikayeler'de yer alacak kalp şeklindeki beğeni butonuna uzun basarak 'süper beğeni' yapabilecekler.

Özellik şu anda test aşamasında ve kullanıcılara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.