Instagram'da ekran görüntüsü alma engellenebilir

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:47

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:47

Meta çatısı altında bulunan WhatsApp'ın güvenlik özelliklerinin ardından Instagram'ın da bu güvenlik özelliklerine kavuşması bekleniyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Instagram'ın en çok kullanılan imkanlarından biri olan direkt mesajlar(DM) için yeni bir önlem alınacak. Buna göre kullanıcılar DM içerisindeyken ekran görüntüsü alamayacak.

INSTAGRAM DM'LERDE EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN ALINMASI ENGELLENEBİLİR

Yeni keşfedilen güvenlik özelilğinin gelip gelmeyeceği kesin değil ancak özelliğin bir süredir zaten geleceği konuşuluyordu.

Bunun yanı sıra kişilerin hesaplarını yönetmesi için Facebook altyapısındaki gibi farklı kişileri atayabilecek. Burada ise söylenen üç farklı kişinin atanabilecek olması. Bir diğer yenilik ise yakın arkadaş olarak belirlenen kişilere özel canlı yayınların açılabilecek olmasıydı.