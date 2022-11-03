Instagram'da NFT satış dönemi başlıyor
Geçen yıldan bu yana adını çok daha az duyduğumuz NFT'ler hakkında çalışma yapan şirketlerin sayısı artmaya devam ediyor.
NFT tarafında çalışmalar yapacağını zaten duyuran Instagram, platformdan NFT satarak para kazanılmasına olanak sağlayacak. Facebook platform üzerinden belirlenen kişiler için NFT dönemini kısa bir süre önce başlatmıştı. Süreci deneyebilen kullanıcılar, bu işlemleri paylaşmaya başladı.
NFT SATIŞ DESTEĞİ BAŞKA ÜLKELERE DE GENİŞLEYECEK
Bir süre önce bazı kullanıcılarla başlayan NFT satış süreci ABD'deki kullanıcılara açıldı. Yeni bir gelir kapısı haline gelen Instagram, bu sayede Facebook için de büyük avantaj sağlayacak. Facebook bir süre önce gelir düşüşü yaşadığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından özellikle Instagram özelinde gelir getirecek adımlar atılmaya başlandı.
Meta tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılına kadar NFT satışlarından komisyon alınmayacak.
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