Instagram'da yeni özellik: Kullanıcılar artık 'rahat' edecek

Instagram’a gelecek bir diğer özellik ise kullanıcıları oldukça rahat ettirecek. Sessiz mod isimli özellik sayesinde artık kullanıcılar bildirimleri kapatabilecek. Aslında Instagram bildirimlerini telefon ayarlarınızdan veya uygulamadan kapatmak mümkündü. Ancak tekrar açmak istediğiniz zaman oldukça zaman alıyordu. Sessiz mod özelliği sayesinde bildirimler artık daha rahat kapatıp, açılabilecek. Ayrıca mod aktifken, Instagram durumunuzda “ Sessiz Modda ” ifadesi yer alacak.

Son olarak Instagram’a gelen özellik ise “İlgilenmiyorum” düğmesi olacak. Bu özellik sayesinde uygulamanın “Keşfet” bölümünde yer alan gönderilerden görmek istemediklerinizi engelleyebileceksiniz. Bu sayede platform kullanıcılarına daha kişisel bir hizmet sunmak istiyor. Aslında bu özellik de Instagram’da mevcuttu. Ancak kullanım kolaylığı açısından daha iyi bir konuma getirilmiş olacak.