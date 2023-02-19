Instagram'da yeni özellik: Kullanıcılar artık 'rahat' edecek
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram yeni getireceği özellikleri açıkladı. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise "Sessiz Mod" özelliği oldu.
Instagram 3 adet yeni özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Popüler sosyal medya platformu artık kullanıcılarının gönderi yorumlarına GIF atabilmesine imkân sağlayacak. Bu GIF’ler GIPHY’den alınacak.
SESSİZ MOD DÖNEMİ
Instagram’a gelecek bir diğer özellik ise kullanıcıları oldukça rahat ettirecek. Sessiz mod isimli özellik sayesinde artık kullanıcılar bildirimleri kapatabilecek. Aslında Instagram bildirimlerini telefon ayarlarınızdan veya uygulamadan kapatmak mümkündü. Ancak tekrar açmak istediğiniz zaman oldukça zaman alıyordu. Sessiz mod özelliği sayesinde bildirimler artık daha rahat kapatıp, açılabilecek. Ayrıca mod aktifken, Instagram durumunuzda “Sessiz Modda” ifadesi yer alacak.
DİĞER BİR ÖZELLİK 'İLGİLENMİYORUM'
Son olarak Instagram’a gelen özellik ise “İlgilenmiyorum” düğmesi olacak. Bu özellik sayesinde uygulamanın “Keşfet” bölümünde yer alan gönderilerden görmek istemediklerinizi engelleyebileceksiniz. Bu sayede platform kullanıcılarına daha kişisel bir hizmet sunmak istiyor. Aslında bu özellik de Instagram’da mevcuttu. Ancak kullanım kolaylığı açısından daha iyi bir konuma getirilmiş olacak.
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