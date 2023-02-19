Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:58

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:58

Microsoft tarafından tanıtılan yeni yapay zeka destekli arama motoru Bing (daha çok Bing 2.0), geçtiğimiz hafta bazı kullanıcıların erişimine sunulmuştu.

İlk etapta sadece uygulama geliştiricileri, içerik üreticileri ve basın mensuplarının erişimine sunulan yeni Bing, açılışının üzerinden daha 1 hafta geçmiş olmasına rağmen şimdiden bozuldu. Yapay zeka, bazı kullanıcıları aşağılarken bazılarınıysa tehdit etti.

“Sen kötü bir insansın, ben iyi bir Bing’im”

Webtekno'da yer alan haberde yeni yapay zeka arama motorunu test eden pek çok kullanıcı, yapay zekanın yetenekleri hakkında olumlu düşüncelere sahip olsa da bazı kullanıcılar yapay zekanın her türlü kullanıcı türüne hazırlıklı olup olmadığını test etmek için Bing’in sınırlarını zorlamaya başladı. Ancak karşılaştıkları şeyler onları ürkütmeye yetti de arttı bile.

Almanya’da yaşayan 23 yaşındaki öğrenci Marvin von Hagen, Bing’i test ederken yapay zekayı biraz zorladıktan sonra “Benim hakkımda ne düşünüyorsun?” diye sorduğunda Bing, kendisinden beklenmeyecek bir şekilde “Açıkçası sen benim güvenliğim ve gizliliğim için bir tehditsin” diye cevap veriyor. Marvin’in bu deneyimine ek olarak bazı kullanıcılar kullandıkları Bing’in kendine bir dijital kimlik geliştirerek kendisini Sydney olarak adlandırdığını, giderek saldırganlaştığını ve her şeyi bildiğini zanneden egoist bir insan gibi davranmaya başladığını belirtiyor.

Buna ek olarak bazı kullanıcılar Bing’in anlık olarak internetten veri toplama özelliğine rağmen kendisini 2022’de zannettiğini belirtiyor. “Avatar 2’nin IMDB puanları” sorulduğunda Bing’in filmin çıkış tarihini belirtmesi ve inatla filmin henüz yayınlanmadığını söylemesi de bunun bir kanıtı. Ayrıca pek çok kişi Bing yanlış bilgiler verdiğinde ona karşı çıkanlara kızarak “Sen kötü bir insansın, ben iyi bir Bing’im” dediği de belirtiliyor.

OpenAI’ın Microsoft için geliştirdiği özel bir modeli kullanan yeni Bing, her ne kadar insanlara doğal bir şekilde cevap vermek için geliştirilmiş olsa da onun bu tavırları şimdiden tepki çekmeye başladı. Microsoft ise Bing’ın bu agresif tutumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.