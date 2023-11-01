Instagram'da geniş açılı kameraya nasıl geçiş yapılır?
Instagram uygulamasında bulunan kamera programı genel olarak telefonunuzun ana kamerası ile çekim yapmaktadır. Peki Instagram'da geniş açılı kameraya nasıl geçiş yapılır?
Instagram, fotoğraf ve video paylaşımları için popüler bir platform olmakla birlikte, sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek deneyimi geliştiriyor. Son zamanlarda, Instagram'ın, telefonunuzdaki ultra geniş kamerasını hikayeler oluşturmak için kullanmanıza olanak tanıyan sessiz bir özellik eklediği keşfedildi. Ancak bu özellik hakkında pek fazla bahsedilmediği için, birçok kullanıcı bunun farkında değil. Peki Instagram'da geniş açılı kameraya nasıl geçiş yapılır?
INSTAGRAM'DA GENİŞ AÇILI KAMERAYA NASIL GEÇİŞ YAPILIR?
Öncelikle, bu özelliği kullanabilmeniz için telefonunuzun gerçek bir ultra geniş sensöre sahip olması gerekiyor. Ultra geniş kameralı bir telefonunuz varsa, işte bu özelliği nasıl kullanabileceğinize dair adımlar:
İlk adım olarak, desteklenen bir iPhone veya Android cihazınızda Instagram uygulamasını açın.
Uygulamaya girdikten sonra, sağ üst köşede bulunan "Artı" düğmesine dokunun.
Ardından "Hikaye" düğmesine tıklayın.
Ekranı sıkıştırdığınızda, görüş alanınızın genişlediğini ve ekranın alt kısmında "Ultra Geniş" yazısının belirdiğini göreceksiniz.
Artık Instagram'da ultra geniş kameralı telefonunuzun geniş açısını kullanarak hikayeler oluşturabilirsiniz.
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