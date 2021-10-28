Instagram’dan çok konuşulacak karar: Herkesin kullanımına açıldı

28 Ekim 2021 Perşembe, 15:33

Sosyal medya devi Instagram, hikayeler sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olma zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, yeni ‘sticker link’ sayesinde tüm kullanıcılar hikayelerine link ekleyebilecek.

Facebook yetkililerinden Max Eulenstein konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Eşitlik ve sosyal adalet çerçevesinde yeni ürün tanıtımlarının birçok yönden faydalı olduğunu belirledik. Şimdi ise bu özelliği herkesin erişimine açıyoruz.’ ifadelerinde bulundu.

Bugüne kadar, hikayeye bağlantı eklemenin tek yolu, doğrulanmış hesaba sahip olmak veya 10 bin takipçiye ulaşmaktı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısının konuyla ilgili baskısı üzerine Instagram harekete geçti. Eulenstein, “Topluluğumuzun geri kalanından, önemli olan şeyleri arkadaşları ve aileleriyle de paylaşmak istediklerini duyduk” dedi.

NASIL EKLENİR?

Sözcü'nün aktardığına göre, Instagram hikayelerde bağlantı paylaşmak için üst gezinme çubuğundaki çıkartma aracını seçmeniz yeterli. Buraya paylaşacağınız bağlantıyı eklemek için “Link” kısmına dokunmak ve o bölüme link’in adresini yapıştırınca sosyal medya fenomenine dönüşebilirsiniz. Bu link hikayenizde sizin istediğiniz bir yerde konumlanıyor ve herkes o linke yönlendirilebiliyor.