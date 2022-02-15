Instagram'dan 'hikayeler' için yeni özellik: Gereksiz DM'ler son bulabilir

15 Şubat 2022 Salı, 11:26

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler uygulama son olarak, hikayelere verilen ifade cevaplarının DM kutusunda boşuna yer kaplamasının önüne geçmek için yeni bir özellik getiriyor.

Bu özellik sayesinde mesaj kutusunda aylarca yalnızca hikayelere gönderilen ifade yanıtlarından ibaret olan mesajlardan kurtulmak mümkün olabilir.

HİKAYELERİ BEĞENME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Meta, Instagram hikayelerine etkileşim kurmaya kolaylık sağlayacak bir hamle için kafa yoruyor. Normalde bir hikayeye bir ifade bıraktığınızda direkt bir mesaj gönderiliyordu. Bu da mesaj kutusunda ister istemez bir fazlalık meydana getiriyor. Şimdi ise beğendiğiniz bir hikayeyi yalnızca bir beğeni tuşuyla belirtebileceksiniz.

ShiftDelete'in haberine göre; görüntülediğiniz hikayenin alt kısmında beliren direkt mesaj yoluyla cevap verme butonunun yanında hikayeyi beğenebileceğiniz bir buton daha belirecek. Bu beğeniler, yalnızca hikayeyi paylaşan kişi tarafından görüntülenebilir olup, akış gönderilerindeki beğeniler gibi diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek. Böylelikle kimin hikayenizi beğendiğini görürken, hikaye fonksiyonunun formatı da kaybolmayacak.

Instagram’ın, 2021’in sonlarında bu özellik üzerinde çalıştığına dair söylentiler mevcuttu. Söz konusu iddialar şimdi kesinleşmiş oldu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri konu hakkında şu cümleleri kurdu:

"Buradaki fikir, insanların birbirlerine daha fazla destek verebilmelerini sağlamak ve aynı zamanda DM’leri biraz temizlemek. Mesajlaşma bizim için önemli bir önceliktir ve bunun büyük bir kısmı, siz ve değer verdiğiniz kişiler arasındaki DM’lere odaklanmaktır."