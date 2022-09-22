Instagram'dan yeni özellik: Müstehcen fotoğraf filtresi
Geçen yıllarda siber zorbalık için bazı önlemler alan Instagram, insanların çıplak fotoğraflardan ve istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olmak için müstehcen fotoğraf filtresi üzerinde çalıştığını duyurdu.
Instagram, kullanıcıların özel mesaj yoluyla çıplak fotoğrafa maruz kalmalarını önlemek adına “müstehcen fotoğraf filtresi” özelliği için çalışmalara başladı.
Meta, hala geliştirme aşamasında olan isteğe bağlı kullanıcı kontrollerinin, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağının altını çizdi.
ShiftDelete sitesinin haberine göre, teknoloji devi bu kontrollerin kullanıcıların belirli kelimeleri içeren mesaj isteklerini otomatik olarak filtrelemesine olanak tanıyan “Gizlenen Sözcükler” özelliğine benzeyeceğini belirtti.
Yazılım geliştirici Alessandro Paluzzi, Twitter üzerinden yeni özellik ile ilgili ekran görüntüsü paylaştı.
Meta sözcüsü Liz Fernandez, “Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
Önümüzdeki haftalarda yeni özelliği duyuracaklarını açıklayan Meta, geliştirilen teknolojinin üçüncü taraf kişi ve kurumlar tarafından görüntülenemeyeceğinin altını çizdi.
KADINLAR ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZE UĞRUYOR
Bunla birlikte geçen yıl Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşın altındaki kadınların yüzde 33’ünün çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit eden bir rapor yayınladı.
Durham Hukuk Fakültesi’nden görüntü temelli cinsel istismar uzmanı Profesör Clare McGlynn HuffPost’a “Bazıları öne çıkıp müstehcen fotoğrafların zararsız olduğunu söyleyecek. Yüz yüze olmadığı gerçeğini herkes tartışıyor ama cinsel suçları bu şekilde kategorize edemezsiniz. Cinsel suçların psikolojik zararları çok önemlidir ve farklı suç biçimleri farklı insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olabilir” dedi.
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