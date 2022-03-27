Instagram’dan yeni özellik: Sesli yanıt verilebilecek

27 Mart 2022 Pazar, 12:15

Instagram, kısa süre önce hikayeler tarafında etkileşimi artırmak için kullanıcıların gördükleri bir hikayeyi beğenmelerini sağlayan yeni bir özellik duyurmuştu. Uygulamaların yeni özelliklerini duyuran Alessandro Paluzzi’ye göre şirket, yakında hikayelere yanıt vermenin başka bir yolunu ekleyebilir.

Paluzzi’ye göre Instagram, insanların hikayelere yanıt olarak sesli mesaj gönderebilmeleri için çalışıyor. Hatta Paluzzi, yeni arayüz özelliğinin bir ekran görüntüsünü de paylaştı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Paluzzi’nin iddialarına rağmen, Instagram henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.