Intel yeni ekran kartlarını duyurdu

Intel Computex 2025 kapsamında yeni yapay zekaya odaklanan ekran kartlarını duyurdu. Yapay zekalı iş istasyonları için geliştirilen bu ekran kartları, dikkat çekti. Intel günlük kullanımdan ziyade daha fazla güç harcayan cihazlar için bu ekran kartlarını geliştirdi. Yapay zeka odaklı görevlerde kullanılması beklenen bu ekran kartlarından Arc Pro B60, B50 modeline göre daha güçlü.

INTEL'DEN YAPAY ZEKA ODAKLI PROJELERE ÖZEL EKRAN KARTLARI

Arc Pro B60, 24 GB GDDR6 VRAM ile donatıldı ve XMX yapay zeka çekirdeklerine sahip. Gelişmiş ışın izleme desteği de sunan bu ekran kartı 196 TOPS'a kadar INT8 performansı sunuyor. Güç tarafında ise 120W ile 200W arasında güç tüketiyor.





Battlematrix teknolojisiyle birlikte 8 adet Arc Pro B60, aynı anda kullanılabilecek. Battlematrix, 8 adete kadar ekran kartının birbirine bağlanarak kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede yapay zeka odaklı projelerde 192 GB VRAM'e kadar kapasiteye ulaşmak anlamına geliyor.





Arc Pro B50 modeli ise B60'ın benzer özelliklerine sahip sadece daha düşük versiyonlarına. 16 GB GDDR6 VRAM kapasiteye sahip olan B50, 70W güce ve 224 GB/sn bellek genişliği değerine sahip.

Arc Pro B50 299 dolardan satışa çıkacakken, B60 modelinin fiyatı açıklanmadı. Arc Pro B60 modelinin 500 dolar gibi bir fiyata sahip olması bekleniyor.