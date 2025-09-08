İnternete erişim sıkıntısı yaşamamak için ne yapmalı? İşte mobil ve Bilgisayar için en iyi VPN uygulamaları!

Türkiye’de bazı sosyal ağlara ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde yaşanan sorunlar, kullanıcıları VPN uygulamalarına yöneltti. CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararına karşı toplanma çağrılarının ardından, İstanbul Valiliği 7 Eylül Pazar gününden itibaren dört gün boyunca altı ilçede eylem ve etkinlikleri yasakladı. Bu kararın ardından sosyal medya kullanıcıları, özellikle Instagram ve WhatsApp’a erişimde sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı.

İnternet kullanıcıları, sınırlı erişime sahip sitelere ulaşmak ve sosyal medya platformlarını sorunsuz kullanmak için VPN uygulamalarına yöneliyor. VPN (Virtual Private Network), internet bağlantısını güvenli ve özel hale getiren bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, cihaz ile internet arasındaki trafiği şifreleyerek üçüncü kişilerin erişimini engelliyor ve kullanıcıların anonim şekilde internete bağlanmasını sağlıyor.

VPN NASIL ÇALIŞIR?

VPN, internet trafiğini güvenli bir tünel üzerinden yönlendirir. Bağlandığınız VPN sunucusu aracılığıyla veri iletimi şifrelenir ve üçüncü şahısların internet trafiğinize erişimi engellenir. Bu sayede coğrafi engelleri aşabilir ve yasaklı sitelere ulaşabilirsiniz.

BİLGİSAYAR VE MOBİL İÇİN EN İYİ ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI

Mobil VPN Uygulamaları:

The Fast VPN

Express VPN

Hapi VPN

Opera VPN

Hide Me

PC VPN Uygulamaları:

Proton VPN

1.1.1.1

Hotspot Shield

Nord VPN

TunnelBear

IPVanish

Windscribe

AdGuard VPN

Total VPN

POPÜLER ÜCRETSİZ VPN UYGULMALARINA DAİR DETAYLAR

Hotspot Shield: Kullanıcılara aylık 15 GB veri sunar.

TunnelBear: Hem ücretli hem ücretsiz sürüm sunar, ücretsiz sürümde aylık 500 MB veri sağlar.

Speedify: Ücretsiz sürümde aylık 1 GB veri sunar, Windows, Mac, Android ve iOS ile uyumludur.

Express VPN: İlk üç ay ücretsiz, sınırsız bant genişliği ve güçlü şifreleme sunar, 30 günlük deneme imkanı vardır.

Windscribe VPN: Ücretsiz sürümde aylık 10 GB veri hakkı sunar.

Opera VPN: Mobil ve masaüstü tarayıcı sürümlerinde ücretsiz VPN hizmeti sağlar.

Hapi VPN: Tamamen ücretsiz ve sınırsız kullanım imkanı sunar.

Proton VPN: Ücretsiz sürümde sınırsız hizmet sağlar ancak bazı kısıtlamalar mevcuttur.

HideMe VPN: Aylık 2 GB veri ve 8 lokasyon sunar, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.

Nord VPN: Yüksek güvenlik önlemleri ve 30 günlük ücretsiz deneme imkanı sunar.

Total VPN: 30 lokasyonda sunucu, reklam engelleme ve antivirüs imkanı sağlar.

1.1.1.1: Windows ve mobil cihazlarda ücretsiz hizmet sunar ancak bağlantı hızı sorunları görülebilir.

VPN KULLANIMI VE YASAL DURUM

VPN, erişim engeli bulunan sitelere ulaşmak için yaygın olarak tercih ediliyor ve Türkiye’de yasal olarak suç sayılmıyor. Ancak uzmanlar, ücretsiz VPN uygulamalarının kişisel verileri tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor.