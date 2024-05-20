İnternet'in ilk arama motoru Archie geri geldi

Google, yapay zekayı arama motoruna entegre etmeye devam ederken tarihin tozlu raflarında bir başka arama motoru hayata geri dönüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:05
İnternet'in ilk arama motoru Archie geri geldi
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Google, kullanıcıların internette arama yapma şeklini değiştirmek için üretken yapay zekayı kullanıma alırken birçok kişi de arama motorlarında zamanı geri almayı diliyor. Bir YouTube kanalı sayesinde görünüşe göre kullanıcıların bu dileği yerine getiriliyor. Belki o kadar geri gidilmek istenilmese de internetin ilk arama motoru Archie, geri döndürüldü ve çalışıyor.

ARCHIE'NİN SON KOPYASINI BULDULAR

Donanımhaber'in aktardığına göre The Serial Port adlı bir kanal, Archie'nin muhtemelen var olan son kopyasını bulmayı başardılar. Son kopyayı da bulmakla kalmayıp arama motorunu çevrimiçi (archie.serialport.org) haline getirdiler. Araç şu anda, onlarca yıl önce var olan birçok sunucuya kıyasla yalnızca bir sunucu barındırıyor, ancak kullanıcılar anonim FTP sitelerinden yaklaşık 30.000 dosya bulup ve indirebilirler.

İlk olarak Alan Emtage tarafından 1989 yılında McGill Üniversitesi'nde öğrenciyken hazırlanan Archie, esasında internetin ilk yankılarındandı. Bilindiği üzere World Wide Web ortaya çıkmadan önce internet, büyük ölçüde kullanıcıların dosya alabildikleri FTP sunucularından oluşuyordu ve bu da dosyaların ve sunucuların tam adlarının bilinmesini gerektiriyordu. Haliyle içerik sayısı arttıkça bir şeyleri bulmak da giderek zorlaşıyordu.

Ancak Archie, ilk çıkışından sonraki aylar içinde o kadar popüler oldu ki, dünya çapında çok sayıda sunucu arasında veri transferi yapan FTP kullanıcıları için her yerde bulunan bir araç haline geldi. Ancak 90'ların ortalarından sonra World Wide Web ile birlikte Alta Vista, Yahoo ve Google gibi yeni nesil arama motorlarının ortaya çıkmasıyla Archie de miladını doldurmaya başladı. Arama motorunu son sürümü ise 1996 yılında yayınlandı.

Arama morunun geliştirilmesi ise 90’ların sonunda durduruldu ve Emtage, sadece 9.000 dolara Archie’yi Bunyip Information Systems’e sattı, bu şirket de 2003 yılında dağıldı. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Archie’nin hayata döndürülmesi inanılmaz derecede zorlu bir iş oldu. En nihayetinde ekip, her yeri altını üstüne getirdikten sonra Archie’nin bilinen son kopyasını Varşova Üniversitesi'nde buldu.

The Serial Port sadece Archie'nin son çalışan sürümünü (3.5 beta) kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda dokümanlarını yayınladı ve Sun SPARCstation 5 üzerinde gerçek bir Archie sunucusunu çalıştırmaya başladı. FTP, modern internetten kayboluyor olsa da bazıları web sitelerine göz atmaya gerek kalmadan belirli dosyaları indirmek için hala bunu yararlı bulabilir.


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