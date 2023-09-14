TikTok'un yeni rakibi Google: Arama motoruna dönüşüyor

Yayınlanma: 14.09.2023 - 10:42

Güncelleme: 14.09.2023 - 10:42

TikTok kullanıcıları, özellikle gençler, artık uygulamayı restoranlardan haberlere kadar her şeyi bulmak için bir arama motoru gibi kullanıyorlar. TikTok'un arama sonuçları da bu değişimi yansıtıyor.

Bu hafta, TikTok bazı arama sonuçlarına Wikipedia bilgilerini ekledi. Bu parçacıklar, kişiler, yerler ve etkinlikler için arama sonuçlarında görünüyor. Örneğin, The New York Times, Taylor Swift ve Şükran Günü için arama sonuçlarında Wikipedia bağlantıları bulunuyor.

TikTok sözcüsü Zachary Kizer, şirketin kullanıcılara uygulama içinde doğrudan bilgi sunmak için Wikipedia ile işbirliği yaptığını doğruladı. Kizer, bu özelliğin birkaç aydır kullanımda olduğunu ancak resmi olarak duyurulmadığını belirtti.

Wikipedia özelliği, kullanıcılar uygulama içi arama sonuçlarını inceledikçe ortaya çıkıyor ve ilgili videoların arasına yerleştiriliyor. Kullanıcılar, bu parçacıklara tıkladıklarında doğrudan Wikipedia'ya yönlendiriliyorlar.

TikTok, arama işlevine başka özellikler de ekledi. Örneğin, geçtiğimiz videolar arasına sponsorlu içerik yerleştirerek arama sonuçlarından gelir elde etmeye başladı. IMDb ile yapılan bir ortaklık ise içerik oluşturucuların videolarında filmlere ve TV şovlarına bağlantı vermesine olanak tanıyor.