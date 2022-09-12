iOS 16 indirilmeye sunuldu! Her özellik her iPhone'a gelmedi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 22:11

Apple'ın yeni etkinliğinin ardından birkaç gün geçti. Burada yeni iPhone'larını ve diğer cihazlarını tanıtan şirket, iOS 16 için de sinyalleri vermişti. Yakında geleceği beklenen güncellemenin bu akşam yayımlanacağı duyurulmuştu. iOS 16'yı indirmeye sunan Apple, en eski iPhone SE ikinci nesil, ve iPhone 8 Plus'a bu güncellemeyi yapma imkanı sunuyor.

iOS 16 ile neler geliyor, neler gelmiyor?

İlk olarak WWDC22'de duyurulan iOS 16, iPhone 14 serisinin tanıtılmasıyla daha fazla gündeme geldi. Bu akşam indirilmeye açık hale gelen güncellemenin tüm özellikleri her iPhone'a gelmedi. Oldukça ilginç olan bu durum daha yeni olan cihazlar için bazı kamera ve metin özelliklerinin gelmesini içeriyor.

Bu bağlamda elinizdeki iPhone modeline göre örneğin, iPhone XR, iPhone XS veya daha üst model bir iPhone kullanıcısıysanız, 'video için canlı metin' ve 'canlı metin özelliği ile hızlı eylemler' özelliğini kullanabilirsiniz. Yine iPhone X üzeri modellerde Siri özellikleri artıyor.

Öte yandan iOS 16 ile gelen 'canlı alt yazılar özelliği' iPhone 11 ve daha yeni cihazlarda kullanıma açılırken, Büyüteç'teki kapı algılama özelliği için en düşük iPhone 12 Pro modeline sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bu özelliğin kullanılması için LiDAR gerekiyor.

Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise kamera tarafında oluyor. iPhone 13 ve üzeri modeller için portre fotoğraflardaki ön planın da bulanık hale getirilmesi mümkün hale geliyor. Güncellemenin Türkiye'de açık olmayan özellikleri de bulunuyor. Aksiyon modu adı verilen özellik yalnızca iPhone 14'lerde kullanılabiliyor.