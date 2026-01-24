iOS 26.4 geliyor: Yeni Siri, yeni emojiler ve birçok uygulamada yenilik

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.4 güncellemesine dair yeni ayrıntılar netleşmeye başladı.

Sızdırılan iOS 26 dahili bir sürüme dayanan bilgilere göre Apple, bu ara güncellemeyle birlikte şimdiye kadarki en kapsamlı yeniliklerden bazılarını sunmaya hazırlanıyor.

Görece küçük çaplı değişiklikler içeren iOS 26.3’ün ardından, iOS 26.4’ün hem yapay zekâ hem de sistem genelindeki iyileştirmelerle öne çıkması bekleniyor.

BMag'in aktardığı habere göre; henüz iOS 26.3’ün dağıtımı tamamlanmamışken, iOS 26.4’ün ilk beta sürümünün önümüzdeki haftalarda geliştiricilere açılması öngörülüyor. Beta sürecinin ardından güncellemenin mart veya nisan aylarında tüm iPhone kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

IOS 26.4 İLE BEKLENEN YENİLİKLER

iOS 26.4, Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı ve tartışmalara yol açan Liquid Glass arayüzünün ardından, bu kez daha çok işlevselliğe odaklanan bir güncelleme olacak.

Sızdırılan bilgilere göre Apple; Siri, güvenlik, uygulama deneyimi ve medya tarafında dikkat çekici yenilikler hazırlıyor.

DAHA AKILLI VE KİŞİSEL SİRİ DÖNEMİ

iOS 26.4’ün en önemli yeniliğinin, kapsamlı şekilde geliştirilen Siri olması bekleniyor. Apple’ın, Google Gemini yapay zekâ modelinden faydalanarak Siri’yi daha kişisel ve bağlama duyarlı hale getirmeyi planladığı belirtiliyor.

Yeni Siri’nin; kullanıcının kişisel bağlamını daha iyi analiz edebilmesi, ekranda görünen içerikleri anlayabilmesi ve uygulamalar üzerinde daha gelişmiş kontrol sunması hedefleniyor.

Ancak bu yeteneklerin tamamının iOS 26.4 ile aynı anda sunulmayabileceği, bazı gelişmiş özelliklerin iOS 27’ye ertelenebileceği de gelen bilgiler arasında.

Apple, WWDC 2024’te yaptığı bir sunumda Siri’nin Mail ve Mesajlar uygulamalarındaki verileri kullanarak bir kullanıcının aile üyelerine ait uçuş ve rezervasyon bilgilerini yanıtladığı bir demo göstermişti. Uzun vadede ise Apple’ın, ChatGPT benzeri sohbet yeteneklerine sahip tam kapsamlı bir Siri’yi iOS 27 ile kullanıma sunmayı planladığı ifade ediliyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARDA KREDİ KARTI OTOMATİK DOLDURMA

Sızdırılan iOS 26.4 dahili sürümüne göre Apple, kredi kartı bilgileriyle ilgili önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Buna göre iOS, üçüncü taraf uygulamalarda kredi kartı bilgisi girildiğini algılayarak kullanıcıya bu bilgileri iCloud Anahtar Zinciri’ne kaydetme seçeneği sunacak.

Şu anda yalnızca Safari’de çalışan bu sistem, güncelleme ile birlikte üçüncü taraf uygulamaların da güvenli şekilde kayıtlı kart bilgilerine erişmesine olanak tanıyacak. Bu sayede ödeme işlemleri çok daha hızlı ve sorunsuz hale gelecek.

FREEFORM’A KLASÖR DESTEĞİ GELİYOR

Apple’ın dijital beyaz tahta ve not alma uygulaması Freeform da iOS 26.4 ile birlikte önemli bir iyileştirme alacak. Sızdırılan bilgilere göre uygulamaya klasör oluşturma desteği eklenecek. Bu yenilik, özellikle yoğun şekilde Freeform kullanan kullanıcılar için içeriklerin daha düzenli yönetilmesini sağlayacak.

APPLE TV İÇİN YENİ SPOR KATMANI

iOS 26.4 ile birlikte Apple TV uygulamasına özel bir Spor katmanının sunulması da gündemde. Apple’ın son yıllarda Major League Soccer, Major League Baseball ve Formula 1 gibi organizasyonlara yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde, bu hamle sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Yeni spor katmanının ek ücretli veya ayrı bir abonelik modeliyle sunulabileceği belirtiliyor. Özelliğin, iOS 26.4’ün yayınlanmasının ardından veya güncellemeyle eş zamanlı olarak kullanıma açılması bekleniyor.

GÜVENLİK TARAFINDA YENİ DOĞRULAMA SİSTEMİ

Apple, iOS 26.4 ile birlikte güvenliği bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Sızdırılan dahili sürüme göre sistem, Apple Kimliği ve iCloud hesabına giriş yapılmadan önce cihazın bütünlüğünü kontrol eden yeni bir doğrulama mekanizması içerecek.

Bu sistem sayesinde yetkisiz veya güvenliği riske atan cihazlardan hesap erişiminin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AIRPODS İÇİN HASSAS DIŞ MEKÂN KONUMU

Bul (Find My) uygulaması da iOS 26.4 ile birlikte yeni bir özellikle güncellenecek. AirPods için “Hassas dış mekân konumu” adı verilen bu özellik, kulaklıkların çok daha net bir şekilde konumunun tespit edilmesini sağlayacak.

Sızıntılara göre bu özelliğin, yeni nesil U2 Ultra Wideband çipine sahip AirPods modelleriyle, özellikle de AirPods Pro 3 ile sınırlı olabileceği konuşuluyor.

IPHONE’A YENİ EMOJİLER GELİYOR

Apple, iOS 26.4 ile birlikte iPhone’a yeni emojiler eklemeye de hazırlanıyor. Unicode Konsorsiyumu tarafından tanıtılan yeni emoji setinin bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 26.4 ile gelmesi beklenen emojiler arasında şunlar yer alıyor:

Trombon

Hazine sandığı

Bozulmuş yüz

Tüylü yaratık (Kocaayak / Sasquatch)

Kavga bulutu

Elma koçanı

Katil balina (orka)

Bale dansçıları

Toprak kayması

Apple, önceki yıllarda iOS 15.4, iOS 16.4, iOS 17.4 ve iOS 18.4 sürümleriyle benzer bir takvim izlediği için, bu güncellemede de yeni emojilerin sunulması artık beklenen bir durum haline gelmiş durumda.

IOS 27 İÇİN İLK İPUÇLARI

Sızdırılan iOS 26 dahili sürümü, Apple’ın iOS 27 planlarına dair bazı küçük ipuçları da veriyor.

Buna göre Fotoğraflar uygulamasındaki koleksiyon yapısının geliştirileceği ve AirPods için yeni bir eşleştirme sisteminin gündemde olduğu belirtiliyor. Ancak bu özelliklerin zamanlamasının değişebileceği vurgulanıyor.