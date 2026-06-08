iOS 27 alacak iPhone modelleri belli oldu

Apple, geleneksel WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) kapsamında yeni yazılım güncellemelerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Apple kullanıcılarının gözü kulağı bu etkinlikte tanıtılacak olan iOS 27 sürümüne çevrilirken, hangi akıllı telefonların bu güncellemeyi alacağı, hangilerinin ise eski sürümde kalacağı büyük bir merak konusu oluyor.

Sızan son bilgilere ve şirketin geçmiş güncelleme politikalarına bakıldığında, iOS 27 alacak ve alamayacak modeller büyük ölçüde netlik kazanıyor. Yeni sürüm, bir yandan derin sistem optimizasyonları ve gelişmiş yapay zeka entegrasyonu sunmayı hedeflerken, diğer yandan bazı popüler iPhone modelleri için yolun sonu anlamına geliyor.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; iOS 27 güncellemesi, Apple’ın en çok satan serilerinden biri olan iPhone 11 ailesi ve iPhone SE (2. Nesil) için destek süresinin bittiğini gösteriyor.

Güncelleme listesinde iPhone 12 serisinden başlayarak en yeni amiral gemisi modellerine kadar çok geniş bir cihaz yelpazesi yer alıyor.

Yeni işletim sistemi sürümü, radikal tasarım değişikliklerinden ziyade batarya verimliliği, sistem temizliği ve gelişmiş yapay zeka odaklı Siri özelliklerine odaklanıyor.

İOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK TÜM İPHONE MODELLERİ

Apple, uzun süreli yazılım desteği sunma geleneğini bu yıl da sürdürüyor. 2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, sızıntılara göre 6 yılın ardından halen güncel kalmaya devam ediyor.

İşte iOS 27 güncellemesini alması kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri:

iPhone 17 ve 16 Serisi

iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 ve 14 Serisi

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, 12 ve SE Serisi

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3. Nesil)

POPÜLER MODELLERE VEDA: İOS 27 ALMAYACAK CİHAZLAR

Her yeni iOS sürümünde olduğu gibi, artan donanım gereksinimleri ve gelişen yapay zeka özellikleri nedeniyle bazı eski nesil cihazlar liste dışı kalıyor. Bu yılki güncelleme dalgasında en çok dikkat çeken kayıp, dünya genelinde halen milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan iPhone 11 serisi oluyor. A13 Bionic işlemciye sahip olan bu modeller, artık Apple’ın yeni nesil ekosistem gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyor.

iOS 27 desteğinden mahrum kalacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil – 2020)

Bu cihazlar için iOS 26 serisinin son kararlı güncellemeleri, yolculuğun nihai noktası oluyor. Güvenlik yamaları bir süre daha devam edebilse de kullanıcılar yeni arayüz özelliklerinden faydalanamıyor.