iOS 27 güncellemesi alamayacak iPhone modelleri hangileri?

Apple'ın yenilik içerecek güncellemesi iOS 27 haziran ayında tanıtılacak. Tanıtılmadan önce iOS 27 güncelleme sürümünü alamayacak bazı iPhone kullanıcıları olacak. Buna göre iOS 27'ye güncellenmeyecek iPhone modelleri arasında iPhone 11 serisinin tamamı ve 2020 yılında tanıtılan iPhone yer alıyor.

Hatırlatmak gerekirse iPhone 11 serisi 2019 yılında tanıtıldı ve yaklaşık 7 yıldır güncellemeleri alıyor. iPhone SE ise 2020 yılında tanıtılan ve daha uygun fiyatlı iPhone almak isteyenler için sunulmuştu ve 6 yıl boyunca güncelleme almış oluyor.