iOS 27 ile iPhone'lar kökten değişecek: İşte Apple'ın sunacağı yeni özellikler...

Yeni Apple Intelligence özellikleri, iPhone Fold için güncellemeler ve daha fazlası iOS 27 ile birlikte geliyor. Peki bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar hangi önemli özellik ve iyileştirmeleri görecek?

KATLANABİLİR IPHONE ÖZELLİKLERİ

Macrumors'un haberine göre, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini eylül ayında piyasaya sürmesi planlanıyor. Cihazın iPhone Fold adını taşıması mümkün. Söylentilere göre cihaz, kapalıyken 5.5 inç ekrana, kitap gibi açıldığında ise 7.8 inç ekrana sahip olacak.

Daha büyük bir ekrana sahip ve aynı zamanda katlanabilen bir iPhone, iOS tarafında önemli güncellemeler gerektirecek. Bu nedenle iOS 27, daha büyük ekranlar için tasarlanmış yeni arayüzler ve deneyimler oluşturmaya odaklanacak.

iPhone Fold, iPhone ile iPad arasında bir cihaz gibi çalışacak, ancak iPadOS yerine iOS kullanacak ve iPad uygulamalarını desteklemeyecek.

Açıldığında iPhone, iki uygulamanın yan yana çalışmasını destekleyen iPad benzeri bir düzen sunacak. Apple’ın birçok iPhone uygulamasında ekranın sol tarafında yan paneller yer alacak ve Apple, geliştiricilere uygulamalarını yeni düzene kolayca uyarlayabilmeleri için araçlar sağlayacak.

Apple’ın iPhone Fold için çoğu katlanabilir telefon üreticisinden daha geniş bir tasarım kullandığı ve iPad benzeri 4:3 en-boy oranına sahip olacağı söyleniyor. Telefon kapalıyken ise şu anda kullandığımız iOS sürümüne benzeyen standart bir iPhone arayüzü olacak.

SİRİ DAHA AKILLI OLACAK

Apple Intelligence sürümündeki Siri’yi iOS 26.4 ile almamız gerekiyordu, ancak Apple geliştirme sürecinde hâlâ sorunlar yaşıyor. Siri şu anda beklendiği gibi çalışmıyor ve kullanıma hazır değil.

Yeni Siri özelliklerinin bir kısmı ya da tamamı iOS 27’ye ertelenebilir, ancak iOS 26.5 ile bazı yeniliklerin gelme ihtimali de bulunuyor. Tam olarak neyin ne zaman geleceği biraz belirsiz çünkü iOS 27’nin ChatGPT, Claude veya Gemini gibi çalışan bir sohbet botu sürümüne sahip Siri’yi de içermesi bekleniyor.

Tüm yeni Siri özellikleri tek seferde gelebilir ya da önce Apple Intelligence güncellemesi sunulup sohbet işlevleri daha sonraki bir iOS 27 güncellemesine bırakılabilir.

Apple, bazı yeni Siri özellikleri için Google ile iş birliği yapıyor ve Siri’nin sohbet botu işlevi dahil bazı özelliklerde Google’ın Gemini ekibiyle birlikte geliştirilen özel bir yapay zeka modelini kullanmayı planlıyor.

APPLE INTELLİGENCE İLE BEKLENEN SİRİ ÖZELLİKLERİ

Teknoloji devi, Apple Intelligence entegrasyonu ile Siri’nin üç şekilde gelişeceğini açıkladı. Bunlar arasında kişisel bağlamı anlayabilme, kullanıcının ne hakkında konuştuğunu anlamak için ekranda olanları görebilme ve uygulamalar içinde ve arasında daha fazla işlem gerçekleştirebilme bulunuyor.

Siri, zamirleri ve ekrandaki içeriklere yapılan referansları anlayabilecek ve takip eden istekler için kısa süreli bir hafızaya sahip olacak.

KİŞİSEL BAĞLAM

Kişisel bağlam özelliğiyle Siri, e-postaları, mesajları, dosyaları, fotoğrafları ve daha fazlasını takip ederek sizin hakkınızda daha fazla şey öğrenebilecek ve görevleri tamamlamanıza yardımcı olacak.

“Ahmet’in geçen hafta bana gönderdiği dosyaları göster.”

“Ahmet’in buz pateninden bahsettiği e-postayı bul.”

“Ahmet’in bana önerdiği kitapları bul.”

“Ahmet’in gönderdiği tarif nerede?”

“Pasaport numaram ne?”

EKRAN FARKINDALIĞI

Ekran farkındalığı özelliği Siri’nin ekranda olanları görmesini ve baktığınız içerikle ilgili işlemler yapmasını sağlayacak.

Örneğin biri size mesajla bir adres gönderdiğinde Siri’ye bunu kişinin iletişim kartına eklemesini söyleyebileceksiniz. Ya da bir fotoğrafa bakarken onu birine göndermek istediğinizde Siri’den bunu yapmasını isteyebileceksiniz.

DAHA DERİN UYGULAMA ENTEGRASYONU

Daha derin uygulama entegrasyonu sayesinde Siri, uygulamalar içinde ve uygulamalar arasında daha fazla işlem yapabilecek ve şu anda kişisel asistanla mümkün olmayan görevleri gerçekleştirebilecek.

Apple, Siri’nin neler yapabileceğine dair henüz tam bir tablo sunmuş değil, ancak bazı örnekler paylaştı. Buna göre Siri bir uygulamadan diğerine dosya taşıyabilecek, bir fotoğrafı düzenleyip ardından birine gönderebilecek, eve yol tarifi alıp tahmini varış süresini Ahmet ile paylaşabilecek veya hazırladığınız e-postayı Ahmet'e gönderebilecek.

YANITLAR VE GÖRSELLER

Apple’ın yazılım mühendisliği başkanı Craig Federighi, Ağustos 2025’te çalışanlara yaptığı açıklamada mimariyi güncelleme çalışmalarının Apple’ın başlangıçta planladığından çok daha büyük bir yükseltme yapabilmesine imkan sağlayacak kadar umut verici olduğunu söylemişti.

O tarihten bu yana çıkan söylentiler Apple’ın Siri’ye Image Playground altyapısını kullanarak görsel üretme yetenekleri ekleyeceğini gösteriyor. Ayrıca Siri’nin “World Knowledge” adlı bir arama özelliğine sahip olması bekleniyor. Bu özellik, web’den çekilen bilgilerle genel arama sorgularına yanıt verecek.

Siri, web sonuçlarını ChatGPT benzeri şekilde özetleyerek soruları yanıtlayabilecek.

SOHBET BOTU SİRİ

Apple, Siri’yi kullanıcıların Claude veya ChatGPT ile etkileşime geçtiği şekilde kullanılabilecek tam teşekküllü bir sohbet botuna dönüştürmeyi planlıyor.

Siri sohbet botu, Apple işletim sistemlerine sistem seviyesinde derin şekilde entegre olacak ve ayrı bir uygulama deneyimi olmayacak.

Kullanıcılar Siri’yi yine Siri uyandırma komutunu söyleyerek ya da iPhone’un yan düğmesine basarak etkinleştirecek. Siri sohbet botu arayüzünün nasıl görüneceği henüz bilinmiyor ancak Apple’ın sohbet uygulamalarının sunduğu işlevlerle rekabet edebilmek için büyük değişiklikler yapması gerekecek.

Şu anda Siri ile yazılı ve geçmişi görülebilen bir sohbet yapmak mümkün değil ve bunun değişmesi gerekecek.

Siri sohbet botu, mevcut sohbet botlarının yapabildiği her şeyi yapabilecek. Web’de bilgi aramak, yüklenen dosyaları analiz etmek ve bilgileri özetlemek bunlar arasında yer alıyor.

Ancak iPhone’a sistem seviyesinde entegre olacağı için Siri ayrıca cihazdaki verileri kullanabilecek, cihaz özelliklerini ve ayarlarını kontrol edebilecek, görevler için kişisel verileri kullanabilecek ve ekrandaki içerikleri analiz edebilecek.

SİRİ'DE TASARIM GÜNCELLEMESİ

iOS 27 ile Apple Siri’nin tasarımını da güncelleyebilir. Yenilenecek tasarımın nasıl olacağına dair net bilgi bulunmuyor ancak Apple’ın geliştirdiği masaüstü robotla ilgili söylentiler, Finder logosuna benzer daha animasyonlu bir Siri sürümünün gelebileceğini gösteriyor.

Bu daha animasyonlu Siri sürümü iPhone ve iPad’e de gelebilir.

CORE AI FRAMEWORK

Apple geliştiriciler için Core AI adlı yeni bir framework tanıtacak. Core AI framework’ü mevcut Core ML framework’ünün yerini alacak ve geliştiricilere uygulamalarına yapay zeka modelleri entegre etme imkanı sunacak.

LIQUID GLASS

iOS 27’nin, Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı Liquid Glass tasarımında iyileştirmeler içermesi bekleniyor. iOS 26.1 ve iOS 26.2 güncellemelerinde bazı değişiklikler yapılmış olsa da iOS 27 Apple’a daha büyük düzenlemeler yapma fırsatı verecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKVİM UYGULAMASI

iOS 27, yapay zeka özellikleri içeren bir Takvim uygulamasına da sahip olabilir.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK ÖZELLİKLERİ

Apple başlangıçta tamamen yapay zeka destekli bir Health+ abonelik hizmeti planlıyordu ancak bu planlar küçültüldü. Buna rağmen Apple’ın planladığı bazı bileşenler iOS 27 ile sunulabilir.

YENİ UYDU ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone için çeşitli yeni uydu özellikleri üzerinde çalışıyor ve bazı özelliklerin 2027'de gelebileceği belirtiliyor. Ancak Apple’ın uydu geliştirmeleri için ortağı Globalstar’ın altyapı güncellemeleri de gerektiğinden zamanlama henüz net değil.

Söylentiler arasında Apple Haritalar'ın uydu üzerinden çalışması, Mesajlar uygulamasında uydu üzerinden fotoğraf gönderme, üçüncü taraf uygulamalar için uydu API framework’ü, 5G üzerinden uydu bağlantısı ve gökyüzü görüşü gerektirmeyen uydu bağlantısı bulunuyor.

Bu özelliklerin bazıları yeni donanım gerektirebilir, ancak uydu üzerinden Apple Haritalar gibi bazı seçenekler mevcut bileşenlerle de mümkün olabilir.

ÇIKIŞ TARİHİ

iOS, macOS ve Apple’ın diğer yazılım platformlarının yeni sürümleri haziran ayında WWDC etkinliğinde tanıtılacak. Resmi çıkış ise yeni iPhone modellerinin tanıtımından hemen önce eylül ayında gerçekleşecek.